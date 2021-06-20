بايدن يعلن نفوق كلبه الألماني «تشامب».. سنفتقده دائما

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، والسيدة الأولى جيل بايدن، السبت، نفوق كلبهما الشيبرد الألماني «تشامب» الذي وصفاه بأنه «رفيقهما الدائم».

وقال بايدن، في بيان، إنه: «كان معنا في أكثر لحظاتنا بهجة وفي أكثر أيامنا حزناً وكان حساساً تجاه كل مشاعرنا وانفعالاتنا التي لا نعلنها، ونحن نحب كلبنا الجميل الطيب وسنفتقده دائما»، وفقا لما نقلته الإمارات نيوز عن وكالة رويترز.

وتابع بايدن: «توفى تشامب بسلام في المنزل، لقد كان رفيقنا الدائم طوال الـ13 عاما الماضية، وكان محبوبا من قبل عائلة بايدن بأكملها».

ومن جهتها، غردت السيدة الأولى جيل بايدن أيضاً بالبيان، قائلة: “ارقد بسلام ولدنا اللطيف الطيب، تشامب، سنفتقدك دائماً”.

وكان تشامب أحد كلبين من نفس الفصيلة يعيشان في البيت الأبيض مع الرئيس وقرينته، وانضم إلى عائلة بايدن خلال الفترة الانتقالية الرئاسية في ديسمبر عام 2008، فيما انضم «ميجر»، وهو من الفصيلة ذاتها، بعد 10 سنوات تقريباً.

وانتقل «تشامب» و«ميجر» إلى البيت الأبيض بعد فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية، إذ أعادا تقليدا مدته 100 عام، كسره الرئيس السابق، دونالد ترمب، بقراره عدم الاحتفاظ بالحيوانات الأليفة في المقر الرئاسي.