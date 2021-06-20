«نظافة القاهرة»: مكنسة شفط المخلفات «متنفعش» للحواري والطرق الضيقة

كشف اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، تفاصيل المكانس الكهربائية البديلة عن «المقشات» في شوارع القاهرة، قائلا: إن الفكرة جاءت نظرا للتحول السريع والقوي في محاور وشوارع العاصمة، ما سيزيد حجم السيارات التي تجوبها، وبالتالي زيادة في حجم المخلفات.

وأضاف «الشرشابي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الهيئة فكرت من خلال مركزي النظافة التابعين للهيئة، في مواكبة العصر، فكانت فكرة المكنسة، والتي لا تعمل بالكهرباء، ولكن بالبنزين، حوالي ربع لتر، للعمل 4 ساعات.

وأكد أن هذه المكنسة، ستعطي صفة الآدمية للعامل، وستمكنه من التعامل مع حجم المخلفات الموجودة، «أنا مش عاوز يمسك حاجة في إيده»، لافتا أن التجربة نجحت، وجاري تدريب العمال حاليا، ومن المنتظر جلب عدد كبير من هذه المكانس، حسب أطوال الطرق.

وتابع: «المكانس مش هتعمم على القاهرة بالكامل، في أماكن مينفعش فيها الآلة دي، المقشة هي الأساس في الحواري والطرق الضيقة، لكن المكانس دي هتكون حوالين الأكشاك والمحلات وعلى المحاور الرئيسية، فالمنظر هيكون أحسن بكتير0621»