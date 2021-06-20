مديرة «الأمريكية للسيطرة على الأمراض» تتوقع انتشار أكبر لـ «دلتا كورونا»

قالت مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنه من الممكن أن تهيمن سلالة «دلتا» من فيروس كورونا المستجد على حالات الإصابة في الولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات مديرة المراكز، روتشيل والنسكي، في مقابلة على شاشة شبكة «إيه بي سي» الإخبارية الأمريكية، حيث قالت إن سلالة دلتا «أكثر قابلية للانتقال من المتحور ألفا، أو المتحور البريطاني، الذين لدينا هنا».

وأضافت «والنسكي»: رأينا ذلك المتغير يصبح بسرعة السلالة المهيمنة خلال فترة شهر أو اثنين، وأتوقع أن يكون ذلك ما سيحصل مع سلالة دلتا هنا.

يذكر أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها،كانت قد حذرت من أن المتحور دلتا، أصبح يمثل الآن ما يقرب من 10% من حالات الإصابة الجديدة في الولايات المتحدة.

وأشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إلى أن متغير دلتا، المعروف علميا باسم «B.1.617.2» يثير القلق بكل أكبر من سلالات الفيروس الأخرى، وكان قد تسبب بالفوضى في الهند، في وقت سابق، حيث كانت قد ظهرت هناك لأول مرة، وبعد الهند، انتشر المتغير دلتا في عشرات البلدان، بما يشمل الولايات المتحدة.

وكانت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، قد أعلنت مؤخرا أن سلالة دلتا باتت تتفشى في أكثر من 80 دولة حاليا.

وقالت «كيركوف» إن خبراء الصحة يعملون على مراقبة أي طفرات أخرى محتملة من هذه السلالة، وأكدت أن هذه الطفرة المثيرة للقلق تظهر زيادة في قابلية انتقال العدوى ما يعني وجود طفرات تسمح للفيروس بالالتصاق بالخلية وإصابة الخلية بسهولة أكبر، وبالتالي إصابة عدد أكبر من الأشخاص بشكل أسرع.

وأضافت «كيركوف»: إذا كان النظام الصحي مرهقا، وكانت العديد من الأنظمة منهكة بالفعل، فيمكن أن تثقل كاهل النظام الصحي وتملأ الأسرة في المستشفيات بسرعة كبيرة.