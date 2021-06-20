«الإسكان»: تنفيذ 61584 وحدة في «سكن لكل المصريين» بحدائق العاصمة

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، سير العمل بمشروع مبادرة الرئيس «سكن لكل المصريين» بمدينة حدائق العاصمة، يرافقه مجموعة الدعم الفني بالهيئة، والمهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، ومسؤولو الجهاز، وعدد من ممثلي الشركات المنفذة للأعمال.

وتابع مسؤولو الإسكان خلال جولتهم بالموقع، سير العمل بمشروعات الطرق والمرافق وأعمال الكهرباء وتنسيق الموقع العام بالمشروع، ووجهوا بسرعة تنفيذ أعمال الزراعة بالمناطق المخصصة لها بين العمارات السكنية، وتنفيذ أعمال الإنترلوك والأرصفة حسب تنسيق الموقع، وتوصيل المرافق للوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تنفيذها بالمشروع، ودفع العمل بمشروعات الخدمات اللازمة لخدمة قاطني الوحدات السكنية بعد تسليمها.

وخلال جولتهم، أكد مسؤولو الوزارة ضرورة التزام الشركات المنفذة للأعمال بالمشروع بالجدول الزمني والمواصفات والجودة في التنفيذ، وبسرعة الانتهاء من الأعمال لتسليم الوحدات للحاجزين في أسرع وقت.

جدير بالذكر أنه يجري بمدينة حدائق العاصمة تنفيذ 26976 وحدة سكنية «نموذج 3غرف + صالة»، بقيمة استثمارية 6.9 مليار جنيه بنسب إنجازٍ متقدمة، وجارٍ أيضا تنفيذ 2520 وحدة سكنية نموذج «غرفتين + صالة» بقيمة استثمارية 0.5 مليار جنيه وبنسبة إنجاز تجاوزت الـ40%، ضمن مبادرة الرئيس «سكن لكل المصريين» محور منخفضي الدخل.

كما تم البدء في تنفيذ 32088 وحدة سكنية أخرى، نموذج «3 غرف + صالة» ضمن محور منخفضي الدخل بمبادرة الرئيس للإعلان الرابع عشر بمنطقة الـ2350 فدانا، بقيمة استثمارية تقدر بنحو 8 مليارات جنيه، كما تم تخطيط وبدء تنفيذ عدد من الخدمات بالمدينة، وتشمل «مخبزين - 7 مدارس - 11 سوقا تجارية صغيرة تحتوي على 8 محال - 8 حضانات - 6 ملاعب خماسية - 4 وحدات صحية - 20 خدمة استثمارية - محطة وقود - مركزا شباب مصغر - موقف إقليمي - قسم شرطة».