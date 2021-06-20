«الجونة السينمائي» يمنح جائزة الإنجاز الإبداعي لأحمد السقا

يمنح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة 2021، جائزة الإنجاز الإبداعي للنجم المصري أحمد السقا؛ اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.

تعليقًا على ذلك، صرح أحمد السقا قائلًا: «إنه لشرف عظيم لي أن يتم تكريمي بجائزة الإنجاز الإبداعي لمهرجان الجونة السينمائي هذا العام. بينما استرجع مسيرتي، أتذكر جميع عظماء صناعة السينما الذين أثروا في مسيرتي المهنية وعلموني وألهموني. أنا ممتن جدا لهم، جنبا إلى جنب مع عائلتي وجمهوري العزيز على كل الحب والدعم الذي قدموه لي على مر السنين».

وأضاف السقا: «أدين بهذا الإنجاز لكل هؤلاء الأفراد المدهشين الذين وقفوا إلى جانبي في كل خطوة».

المؤسس المشارك ورئيس العمليات بالمهرجان الفنانة بشرى، علقت قائلة: «سعيدة للغاية بمنح جائزة الإنجاز الإبداعي هذا العام لزميلي العزيز أحمد السقا. في بداية مسيرتي كممثلة، سمعت قصصًا حول دعمه الهائل لصناعة السينما. لم يأبه حول حجم أجره رغم كونه نجم شباك، بل واقتطع جزءًا من أجره لإنتاج مشاريعه بأفضل جودة ممكنة. إلى جانب نجوميته الاستثنائية، فهو صانع نجوم أيضًا، إذ دعم فنانين شباب وصاعدين، مكنهم عملهم مع السقا من تحقيق الشهرة اللازمة لاستكمال مسيرتهم، وهي صفة نادرة تعبر عن كونه نجم حقيقي».

يشار إلى أن جائزة الإنجاز الإبداعي تقليد سنوي لمهرجان الجونة السينمائي، تُقدم لهؤلاء الذين تركوا بصمتهم بأعمالهم الفريدة في مجال السينما.

وتضم قائمة الحاصلين على الجائزة: النجوم المصريين عادل إمام ومحمد هنيدي وخالد الصاوي، إضافة إلى النجوم العالميين فوريست ويتاكر وسلفستر ستالوني وجيرارد ديبارديو وسعيد تجماوي والمخرج المصري داود عبد السيد ومنسق المناظر أنسي أبو سيف وصانعة الأفلام التونسية درة بوشوشة وصانعة الأفلام الفلسطينية مي مصري.

وستقام الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 14إلى 22 أكتوبر المقبل، في مدينة الجونة.