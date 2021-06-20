أسعار البطاريات اليوم.. «النسر» تبدأ من 760 جنيها و«كلورايد» بـ1275

استقرت أسعار البطاريات اليوم الأحد 20 يونيو 2021 في الأسواق، بحسب جولة لـ«الوطن» مع تجار، أوضحوا أنّ سعر بطارية النسر 70 أمبير المياه، بلغ 760 جنيها، بينما بلغ سعر بطارية سيارة هوجل سعة 225 أمبير غير قابلة للشحن 4073 جنيها، وسعر بطارية سيارة هوجل سعة 60 أمبير غير قابلة للشحن بـ1135 جنيها، كما أوضح التجار باقي أسعار البطاريات كما يلي:

أسعار البطاريات اليوم

- بطارية سيارة فيرنا سعة 40 لـ45 وقابلة لإعادة الشحن بسعر 1140 جنيها.

- بطارية سيارة فيرنا سعة 50 لـ55 وقابلة لإعادة الشحن بسعر 1230 جنيها.

- بطارية سيارة فيرنا سعة 55 لـ60 وقابلة لإعادة الشحن بسعر 980 جنيها.

- بطارية سيارة فيرنا سعة 30 لـ35 وقابلة لإعادة الشحن بسعر 875 جنيها.

- بطارية سيارة فيرنا سعة 65 لـ70 وقابلة لإعادة الشحن بسعر 1355 جنيها.

- بطارية كلورايد 70 أمبير المياه بسعر 770 جنيها.

- بطارية كلورايد 70 أمبير الجافة بسعر 985 جنيها.

- بطارية كلورايد 40 أمبير الجافة بسعر 695 جنيها.

- بطارية كلورايد 55 أمبير الجافة السعر 950 جنية

- بطارية كلورايد 80 أمبير الجافة بسعر 1275 جنيها.

- بطارية هانكوك الكوري 70 أمبير الجافة بسعر 910 جنيهات.

- بطارية AC delco سعودي أمريكي 70 أمبير الجافة بسعر 690 جنيها.

- بطارية مولتو 70 أمبير الجافة بسعر 840 جنيها.

- بطارية النسر 70 أمبير الجافة تباع بسعر 790 جنيها.

أسعار البطاريات السائلة اليوم

- كلوريد 70 أمبير بسعر 790 جنيهًا، ويتم تسليم البطارية القديمة.

- سعر بطارية فارتا السائلة 875 جنيهًا.

- سعر بطارية النسر السائلة 70 أمبير 780 جنيهًا.

- سعر بطارية إيفيري سائلة 60 أمبير 1180 جنيهًا.

- سعر بطارية فارتا من 50 إلى 55 أمبير وقابلة لإعادة الشحن بسعر 1140 جنيها.