طالبة تغادر لجنة الامتحان «بورقة إجابتها» وتسلمها للإدارة ببني سويف

فوجئ المسؤولون بإدارة ببا التعليمية جنوب بني سويف، اليوم الأحد، بدخول طالبة بالصف الثالث الثانوي التجاري، وبيدها ورقة إجابة الامتحان الذي جرى اليوم، لتحرر الإدارة محضرا بالواقعة وتستدعى رئيس اللجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم في بني سويف، عن قيام لجنة مدرسة ببا الرسمية للغات، مقر امتحان الدبلوم الفني التجاري بمدينة ببا، بتسليم الطلاب أمس السبت ورقة أسئلة امتحان التربية الدينية، على أن يقوم الطلاب بحله وتسليم ورقة الإجابة في اليوم التالي بمقر اللجنة، وبدأ عدد من الطلا في تسليم أوراق إجابة مادة التربية الدينية اليوم وفقا لما هو محدد له، وقامت الطالبة بتسليم ورقة إجابة التربية الدينية الخاصة بها، وغادرت لجنة الامتحان بورقة إجابة امتحان اليوم، ثم توجهت بها إلى مقر الإدارة التعليمية لتسليمها هناك.

وتابع المصدر، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه رئيس اللجنة وتحرير محضر بالواقعة.

وتابعت سهام يوسف عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، اليوم، لجان الامتحانات الدبلوم الفني، حيث أكدت على اتباع الإجراءات الاحترازية للطلاب والمعلمين، وتوفير سبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات، حيث زارت مدرسة عليه رشدى ومدرسة الناصر الزراعية مقر امتحانات الدبلوم.

وفى سياق متصل، أكدت على توفير سبل الراحة للمعلمين المغتربين من خلال توفير سبل المعيشة بالاستراحات، والتى يبلغ عددها 24 استراحة وتكثيف المتابعة من خلال غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية، والتعامل السريع مع أي مشكلة تظهر بشكل فورى، حيث يؤدى 28 ألف و203 طالب وطالبة الامتحان فى 125 لجنة على مستوى المديرية.