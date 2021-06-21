حظك اليوم الاثنين 21-6-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

لكل برج إيجايباته وسلبياته التي تختلف عن الآخر، واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، لمواليد الـ12 برج مثل برج الحمل، برج الثور،برج الجوزاء، برج السرطان، برج الأسد وغيرها، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

أورانوس والقمر متنافران في منزلي المال ويطالبك ذلك بمحاولة عمل توازن في حالتك المادية ويجب أن تراجع جيدا خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في مربع برجك يثيران أعصابك.. حاول أن تتجنب الجدال وانظر إلى الجانب الإيجابي في الأشخاص.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة دنيا بطمة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يطالبك بالحذر وعليك أن تراجع جيدا البنود والشروط الخاصة بشأن شراكة مهنية، ولا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنّب الدخول في مناقشات حادة مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

أورانوس والقمر متنافران في منزلي الصحة وعليك أن تعتني بصحتك وسلامتك واعتمد على موهبتك التنظيمية لتنظيم جهودك ووقتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يطالبك اليوم بعدم إعلان أخبارك ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة نهلة سلامة، ويوافق تاريخ ميلادها 31 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك حماسا وإصرارا ويقظة وقد يدفعك ذلك للانطلاق في كل اتجاه.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك بالسعادة وبأوقات حلوة تجمعك بمن تحبهم.. لا تتردد في التعبير عما بداخلك من مشاعر حب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجم العالمي توم هانكس، ويوافق تاريخ ميلاده 9 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

أورانوس والقمر معاكسان وعليك أن تستدعي خبرات الماضي لإيجاد حلول جذرية لمشاكل عالقة، ولا تتسرع في ردودك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر معاكس وقد يسبب لك خلافا وعليك أن تكون أكثر تفهما ومرونة.. قم بدورك العائلي حتى وإن كان ضد إرادتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان رشدي أباظة، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

قد تشعر اليوم بالمتعة لوجودك مع الأقارب والأخوة وتمضي في طريقك بدون عوائق.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يحمل لك مفاجآت حلوة وانفتاحا اجتماعيا.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

أورانوس والقمر متنافران في منزلي المال وعليك اليوم أن تتجنب المغامرة والتبذير.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم أن تعتني بأقوالك ولا تتسرع في إعطاء وعود.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نهال عنبر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم تتمتع بالثقة في النفس وتعرف كيف تفرض إرادتك بذكاء.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويمنحك ذلك كل السحر والتألق والجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

أورانوس والقمر متنافران في منزلي الصحة وقد تخفت اليوم طاقتك وعليك أن تأخذ قسطا من الراحة ومن المهم أن تعمل خلف الستار.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر ويطالبك ذلك بعدم الحديث عن أخبارك وعن حياتك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك لتنمية أعمال وقد تساعدك اليوم نصائح المخلصين في الوصول لأهدافك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. المريخ في منزلك الثامن يساعدك على الاقتراب ممن تحب بود، وتخطط جيدا لحياتك العاطفية وتعطي لها الأولوية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

أورانوس والقمر معاكسان مما يجعلك تميل للابتعاد قليلا.. كن مستعدا اليوم للاجتهاد فلا شيء يدرك بدون تعب.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، فينوس والشمس بمنزلك السادس يمدانك بالطاقة وبالإصرار على القيام بواجباتك تجاه الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان أحمد راتب، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك اليوم تمضي متفائلا وواثقا من نفسك وراضيا عن أدائك وتبهر الجميع.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس بمنزل الحب يعدانك بالفرح وقد تشعر بإعجاب الجنس الآخر والسعادة في الأجواء.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان محمد صبحي، ويوافق تاريخ ميلاده 3 مارس.