المخرج هاني جرجس.. أولى تجاربه «بدون رقابة» وكان يستعد لـ«ترانس»

تصدر المخرج هاني جرجس، محرك البحث «جوجل»، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد وفاته اليوم الأحد، وتشييع جثمانه بحضور أسرته، ويبحث قطاع كبير من الجمهور، عن من هو المخرج هاني جرجس.

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن المخرج هاني جرجس، كالتالي:

من هو المخرج هاني جرجس؟

- أنتج كذلك العديد من الأفلام بجوار مهنته الرئيسية كمخرج.

- يُعتبر من بين أحد أكبر المُنتجين في مصر خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي.

- والده المنتج الكبير جرجس فوزي.

- أولى أعماله، فيلم «بدون رقابة»، للفنانين أحمد فهمي وحسن حسني، عام 2009.

- عمل كمُساعد مخرج في بداية الأمر، ومن أبرز أعماله التي تعاون فيها «الأقوياء» عام 1980، و«قهوة المواردي» عام 1981، و«الراقصة والطبال» عام 1984.

- المخرج هاني جرجس، آخر أعماله الإخراجية كانت فيلم «جرسونيرة» للفنانة غادة عبد الرازق، عام 2013.

- عمل منتجًا لعدد من الأفلام السينمائية، منها «سيدة القاهرة» عام 1990، و«تصريح بالقتل» عام 1991، و«سوق النساء» عام 1994، و«الجنتل» عام 1996.

- أثرى المكتبة السينمائية كُمنتج سينمائي بنحو 17 فيلمًا فقط.

- المخرج هاني جرجس، كان يعتزم العودة إلى عالم السينما، عام 2018، من خلال فيلم جديد، يحمل اسم «ترانس»، وهو مأخوذ عن رواية للكاتبة رضوى العوضي، ويتحدث الفيلم عن المتحولين جنسيًا.

صدمة وحزن

يُذكر أنّ المنتج محسن علم الدين، أعرب عن حزنه الشديد لوفاة صديقه المخرج هاني جرجس، لاسيما وأنه علم بنبأ وفاته عصر اليوم الأحد، بعد انتهاء مراسم تشييع الجنازة، التي اقتصرت فقط على أسرته، والأمر ذاته مع إيهاب خورشيد، نجل الفنانة والمنتجة اعتماد خورشيد، حيث أعرب عن صدمته الشديدة، كونه لا يُشارك في وداع صديقه، قائلاً: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنّ لله وإنّ إليه راجعون».