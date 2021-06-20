الاتحاد الأفريقي: أكثر من 5 ملايين إصابة و137 ألف وفاة بكورونا في القارة

أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد، تسجيل الدول الأعضاء 5 ملايين و165 ألف إصابة مؤكدة، و137 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا.

وأوصت المراكز الأفريقية، في بيان اليوم، الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريعة، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن المراكز الأفريقية تدعم كافة البلدان الأفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.