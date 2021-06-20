وزير الأوقاف: لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن جيشا قويا واقتصادا قويا يعني دولة ذات مكانة ومواطن صاحب كرامة، والرئيس يركز على هذين الهدفين، مضيفا أن رجلا ضعيفا في دولة قوية أفضل من رجل قوي في دولة ضعيفة، لأن الأول يستطيع أن يحصل على حقوقه في ظل قوة الدولة، على عكس الثاني الذي لم تتمكن الدولة الضعيفة التي يعيش بها من حفظ حقوقه.

جاء ذلك خلال مشاركته في الحوار الوطني المفتوح مع قيادات الحزب وشبابه، بمقر الحزب بالقاهرة حول مفهوم أعمدة بناء الدولة المصرية والأسس والمرتكزات التي تقوم عليها الدولة المصرية في كافة المجالات.

ولفت وزير الأوقاف، أنّ البناء السياسي واحد من أهم مفاهيم أعمدة البناء السياسي، مشيدا بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع وزراء الإعلام العرب وحديثه عن ثوابت السياسة المصرية.

وزير الأوقاف: حديث الرئيس ينبغي أن يدرس داخليا وخارجيا

وقال «جمعة» إن حديث الرئيس ينبغي أن يدرس داخليا وخارجيا، خاصة عندما تحدث أن قوتنا وجيشنا لحماية أمننا وليس للاعتداء، مشيرا إلى أنه عندما كانت الأحداث مشتعلة في ليبيا، قال الرئيس حينها إن الجيش المصري رشيد يحمي ولا يبغي، مؤكدا أن مصر «محدش يقدر يكسر عينها».

وأكد أهمية البناء الاقتصادي، حيث إنه لا يمكن وجود دولة قوية دون أن تملك أقواتها، لأن الدولة التي لا تملك أقواتها لا تملك كلماتها، لافتا إلى أن الدولة المصرية لم تعد مشغولة الآن بمساعدات من قريب أو من بعيد، حيث أصبحت مصر تعتمد على الله وعلى سواعد أبنائها.

جمعة: أي صحوة لأمة لا تنتج أقواتها وغذاءها؟

واستكمل: «أي صحوة لأمة لا تنتج أقواتها وغذاءها؟.. لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا، فإن تفوقنا في أمور دنيانا احترم الناس ديننا، موضحا أنه في زيارة له لإحدى الدول وجد بها أن أكثر من 90% من العمالة المصرية يعملون أساتذة جامعات، وأطباء و مهندسين ومعلمين».

ويشارك في الندوة عدد من قيادات الحزب ونوابه، أبرزهم المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام، نائب أول رئيس الحزب، وأمانات المحافظات، وعبد الهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ومحمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري.

ورحب المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن والنائب الأول له، وزعيم الأغلبية البرلمانية، بتواجد الوزير في ندوة حزب مستقبل وطن.

يأتي ذلك في ضوء ورش العمل التي تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات ونواب وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، والتطرق لجميع القضايا التي تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون على طاولة نقاش الحكومة دائمًا.