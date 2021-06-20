وزير الأوقاف: احترام النشيد الوطنى من أولويات وثوابت أعمدة بناء الدولة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن أهم أعمدة بناء الدولة رئيسها وعلمها ونشيدها الوطنى، لافتا إلى أن هناك فترة كان هناك من يخشى أن يقول على الأمر هذا «حلال»، وذلك بسبب الجماعات المتشددة، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأصل فى الأمر الحلال ومن يقول على شيء أنه حرام عليه أن يأتى بدليل، ولكن بسبب هذه الجماعات المتشددة الإرهابية كان البعض يخشى هذه الجماعات وأصبح يقول على الأمور إنها حرام، لأن هذه الجماعات كان تبحث عن الحرام.

وخلال مشاركته في الحوار الوطني المفتوح مع قيادات حزب مستقبل وطن وشبابه، بمقر الحزب بالقاهرة حول مفهوم أعمدة بناء الدولة المصرية والأسس والمرتكزات التي تقوم عليها الدولة المصرية في كافة المجالات، أكد «جمعة» أن الفترة التى سيطرت فيها هذه الجماعات المتشددة أصبح التشدد هو السمة السائدة حينذاك، مع العلم أن الأصل فى الأشياء الإباحة، لافتا إلى أن المحور الثانى من محاور بناء الدولة الإنصاف وقول الحق، وعدم الخوف من الاتهام بالنفاق.

وتابع وزير الأوقاف أنه «فى فترة من الفترات كان البعض يخشى قول الحق خوفا من رد فعل بعض المواطنين باتهامه بالنفاق، وكأن عليه فقط ذكر السيئات، والقائد أهم أعمدة بناء الدولة، وضربه بمثابة ضرب معنوى للدولة».

واستكمل: «احترام العلم والنشيد الوطنى من أولويات وثوابت أعمدة بناء الدولة، والجماعات الإرهابية لم تكن تحترم النشيد الوطنى أو علم الدولة».

شارك في الندوة عدد من قيادات حزب مستقبل وطن ونوابه، أبرزهم المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام، نائب أول رئيس الحزب، وأمانات المحافظات، وعبد الهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ومحمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري.

ورحب المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل الوطن والنائب الأول له، وزعيم الأغلبية البرلمانية، بتواجد الوزير في ندوة حزب مستقبل وطن.

يأتي ذلك في ضوء ورش العمل التي تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات ونواب وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، والتطرق لجميع القضايا التي تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون على طاولة نقاش الحكومة دائمًا.