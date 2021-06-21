تنفيذ محطات صرف صحي بديرب نجم بتكلفة 641 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس وجيه صدقي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء محطات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى علي المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

من جانبه قام رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بجوله تفقدية لمتابعه تنفيذ أعمال عدد من مشروعات الصرف الصحي بنطاق المركز للوقف على نسب الإنجاز وتذليل كافه العقبات التي تُحيل من إستكمال الأعمال بالمشروع ، فقام رئيس المركز بتفقد مشروع شبكات صرف الصحي لخدمة قرى «اكوة - كفر الباشا - عزبة ابو غربية»، بتكلفه 144مليون 200ألف جنيه حيث وصلت نسبة التنفيذ 99% وجاري الإنتهاء من التشطيبات النهائية تمهيداً لتسليمها ودخولها الخدمه طبقا للجدول الزمني المحدد..

كما توجه رئيس المركز لمشروع محطات رفع وشبكات إنحدار صرف صحي لخدمة قرى «صفط زريق - القطائع - كفر الجنيدي - عزبة شمرزة - عزبة فردان ام هاشم»، بتكلفة إجمالية بلغت 133 مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 94% ، وقام بالمرور على مشروع صرف صحي شبكات ومحطات رفع وشبكة إنحدار لخدمة قرى «تل القاضي - م صفوت - عزبة الوقف - عزبة ابو عبد الله - ابو عيد - صهبرة» بتكلفه 205مليون جنيه ووصلت نسبه التنفيذ 85%.

كما قام بالمرور على مشروع توسعة محطة معالجة الصرف الصحي بديرب نجم بتكلفه 159مليون جنيه لتفقد سير العمل، والوقوف على نسبة الإنجاز وتنفيذ الأعمال الجارية طبقاً للجدول الزمني المحدد ووصلت نسبة التنفيذ 98% ، ستخدم المحطه القرى التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق «صفط - القطائع - كفر الجنيدي - اكوة - كفر الباشا - عزبة ابو غربية - تل القاضي - منشأة صفوت - عزبة ابو عبد الله» وكذلك القرى التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة «أبو عيد - صهبرة».