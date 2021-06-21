تعرف على سر بروز حرفي الـ«ب و ت» في الكيبورد

على لوحة الحروف الخاصة بالكمبيوتر،«الكيبورد»، بروزا بحرفي «الباء والتاء» أو الـ«J وF»، حيث لم يوضع البروزان بشكل عشوائي، ولكن تم وضعهما لأسباب معينة متعلقة بطريقة الكتابة، وفيما يعتقد البعض أن هذه الخطوط وضعت لمساعدة الأشخاص فاقدى البصر، إلا أنها لمعرفة مكان الأحرف والقدرة على الكتابة دون النظر إلى لوحة المفاتيح على الإطلاق.

ويقول أحمد عبد القادر، الخبير التكنولوجي، إن هذان البروزان يساعدان الأفراد على وضع أيديهم على أزرار الكيبورد دون الحاجة للنظر إليها، وأنها تشكل لمحترفي الكتابة علي الكمبيوتر أهمية كبيرة لسهولة الكتابة دون النظر علي الكيبورد.

وأوضح عبد القادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هذه الطريقة تعرف باسم الكتابة باللمس أو الكتابة على أزرار لوحة المفاتيح باستخدام كلتا اليدين دون النظر إلى لوحة المفاتيح، مشيرا إلى أن ذلك يساعد على الكتابة بشكل حرفي وسريع دون النظر إلى لوحة المفاتيح.

وأضاف عبد القادر: اذا كنت تكتب على اللوحة بسرعة ولا تريد النظر إليها، فهذه الخطوط تنبهك إلى الأحرف وتضبط لك عملية الكتابة السريعة دون أخطاء، وبعبارات أخرى، إذا وضعت يدك على حرف «ب»، ستكون قادرا على نقر «ي» و«س» و«ش» بكل سهولة، أما على الجهة اليمنى، عند حرف «ت» فعند وضع إصبعك عليه، تستطيع نقر النقطتين إلى جانب حروف «ن وم وك» بكل سهولة، إضافة إلى ذلك فالإبهام قادر على نقر زر المسافة (Space) بكل سهولة.

وأكد الخبير التكنولجي، أن هذه الطريقة تستخدم من قبل المحترفين في الكتابة لاستغلال أصابعهم العشرة في الكتابة والوصول إلى سرعات تتخطى 200 كلمة في الدقيقة في بعض الأحيان، خاصة وأن مفاتيح الكيبود حول العالم كلها نفس التقسيمات في الأحرف والبروز.