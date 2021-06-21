بـ70 ألف جنيه تشتري سيارة «بيكانتو»

شهد سوق السيارات المستعملة والحديثه طلبا متزايد على العلامة التجارية كيا وخاصة السيارة «كيا بيكانتو»، حيث تراوحت أسعار السيارة كيا بيكانتو في السوق المستعمل من 70 ألف جنيه حتى 110 ألف جنيه.

سعر كيا بيكانتو

وقال عبدالعاطي عبدالله، عضو رابطة تجار السيارات، إن السيارة كيا بكانتو، يتم تحديد سعرها في سوق السيارات المستعملة عبر عدة بنود وعوامل أهمها حالة السيارة وعدد الكيلومترات المقطوعة ومدة رخصة السيارة بالإضافة إلى (اذا كانت السيارة تعرضت للحادث من عدمه).

وأشار عبدالله في تصريحاته لـ«الوطن» أن سعر السيارة بكاتو موديل 2005 للبيع بسعر يتراوح بين 70.000 جنيه إلي 105.000 جنيه حسب حالة السيارة «متوسط السعر في سوق السيارات 85 ألف جنيه».

سعر بيكانتو

بينما سجل سعر السيارة كيا بكانتو موديل 2006 في سوق السيارات المستعملة بداية من أول الأسبوع 76.000 جنيه إلي 100.000 جنيه حسب حالة السيارة وجاء متوسط السعر 82 ألف جنيه.

وسعر السيارة كيا بكانتوا موديل 2008 تراوح سعرها بين 91.000 جنيه إلي 111.000 جنيه حسب حالة السيارة «متوسط السعر في سوق السيارات 97 ألف جنيه».

زيادة في أسعار السيارات

يذكر أن العاملين في سوق السيارات المحلي توقعوا ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة في مصر مطلع يوليو المقبل، بنسبة تصل إلى 5% مقارنة بالفترة الحالية، تزامنا مع استمرار تداعيات جائحة كورونا.

أسباب ارتفاع سعر السيارة

وأرجع التجار سبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في مصر لـ3 أسباب، أولها نقص السيارات الواردة من الخارج تزامنا مع حالات الإغلاق الموجودة في المصانع عالميا بسبب فيروس كورونا المتحور، فضلا عن وجودة زيادة تصل لـ3 أضعاف في سعر شحن السيارة من الخارج، وآخرها زيادة المبيعات في الربع الأول من 2021 مما يعزز فرض الزيادة.

من جانبه، صرح خالد سعد، رئيس رابطة مصنعي السيارات، أنّ السوق يضغط على أسعار السيارات الجديدة في مصر، ويشهد حالة متقلبة في السوق المصري حاليا بسبب التغيرات التي طرأت على الأسواق العالمية بسبب أزمة جائحة كورونا.

وأكد سعد فى تصريحات سابقة، أنّ هناك زيادة في سعر شحن السيارة الواحد بواقع 3 أضعاف، لتسجل حاليا 1300 دولار بدلاً من 400 دولار قبل حالات الإغلاق المفروضة على دول أوروبية وآسيوية مصنّعة للسيارات.