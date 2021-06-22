بالورقة والقلم.. احسب قيمة الاشتراكات في نظام التأمين الصحي الشامل

ينظم قانون التأمين الصحي الشامل، كل ما يخص تحقيق الهدف الأساسي من الدولة والذي من شأنه تغطيه كل المصريين بغطاء تأميني مجاني على أعلى مستوى، وهو هدف نظام التأمين الصحي الشامل الذي من المقرر تطبيقه في كافة محافظات مصر تدريجيا خلال الأعوام المقبلة وذلك من خلال اشتراكات بسيطة نص عليها القانون والتي تختلف من فئة لأخرى وجاءت كالتالي:

المؤمن عليهم بقانون رقم 79 لسنة 1975

يخصم 1% من أجر العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، على أن يخصم 3% عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن.

المؤمن عليهم بقانون رقم 108 لسنة 1976

أما المؤمن عليهم ومن في حكمهم من الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976، يخصم 5% من الأجر التأميني أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبي أو الحد الأقصى للأجر التأميني أيهما أكبر، على أن يخصم 3% عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن.

أعضاء المهن الحرة

كما يخصم 5% من الأجر التأميني أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبي أو الحد الأقصى للأجر التأميني أيهما أكبر، لأعضاء المهن الحرة (في غير الخاضعين للقوانين المذكورة بالبندين السابقين). على أن يخصم 3% عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت و1% عن كل معال أو ابن.

العاملون بالخارج

ويخصم من المصريين العاملين بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون أيضا، 5% من الأجر التأميني أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبي أو الحد الأقصى للأجر التأميني أيهما أكبر. على أن يخصم 3% عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت 1% عن كل معال أو ابن.

العمال الخاضعون لقانون نظام التأمين الشامل لسنة 1980

فيما يخص العمال الخاضعين لقانون نظام التأمين الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، فيخصم 5% من الأجر التأميني فقط وبحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل أسرة على 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة.

الأرامل والمستحقون المعاش

يخصم 2% من قيمة المعاش الشهري للأرامل والمستحقين للمعاشات، ولا يدفع عن المعالين.

كما يخصم 2% من قيمة المعاش الشهري لأصحاب المعاش على أن تدفع 3% عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن.