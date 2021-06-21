ما هو تحليل CRP للكشف عن مرضى كورونا

تحليل CRP، يعد واحدا من بين اختبارات الكشف عن كورونا، وCRP يرمز إلى بروتين «C» التفاعلي ويساعد في الكشف عن وجود التهاب أو عدوى في الجسم، وبخلاف المسحة المتعارف عليها للتأكد من سلبية أو إيجابية الإصابة بفيروس كورونا، فهناك عددا من التحاليل والفحوصات، التى يمكن للمواطن إجراءها للتأكد من الإصابة بالفيروس، ومنها تحليل CRP للكشف عن مرضى كورونا.

ويتم إجراء تحليل CRP للتأكد من صحة الجسم بشكل عام، وعدم إصابته بأي نوع من أنواع الالتهابات والعدوى، والحالات الصحية الأخرى المتنوعة.

وترصد السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن تحليل CRP للكشف عن مرضى كورونا، وخطوات إجراء تحليلCRP للكشف عن مرضى كورونا.

خطوات إجراء تحليل CRP للكشف عن مرضى كورونا

1- يتم سحب الدم من أحد الأوردة، من الذراع عادةً، وقبل إدخال الإبرة، يُوضع شريط مطاطي حول الجزء العلوي من ذراعك ليجعل الأوردة الموجودة في هذا الذراع ممتلئة بالدم، ويُنظف موضع الوخز بمطهر.

2- بعد إدخال الإبرة، يتم سحب كمية صغيرة من الدم داخل قنينة أو محقنة.

3- يتم إزالة الرباط لاستعادة دوران الدم، وجعل الدم يتدفق إلى داخل القنينة، بمجرد جمع ما يكفي من الدم، تُزال الإبرة ويُغطى موقع الوخز بضمادة ضاغطة.

4- يتم أخذ عينة دم لقياس مستويات بروتين سي التفاعلي في جسمك تستغرق العملية عادة أقل من دقيقة.

5- يمكن أن تؤثر بعض الأدوية على مستوى البروتين المتفاعل، لذا يتوجب على المريض إخبار الطبيب عن الأدوية التي يتناولها.

مخاطر إجراء تحليل CRP للكشف عن مرضى كورونا

يشكل تحليل CRP للكشف عن مرضى كورونا، أو اختبار بروتين سي التفاعلي عالي الحساسية «hs-CRP» خطرا ضئيلا، كما هو الحال مع أي سحب للدم، قد تختبر بعض الألم أو الكدمات حول موقع السحب، يمكن أن يصاب الموقع بعدوى، لكن هذا شيء نادر.