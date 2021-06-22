«لعنة الثأر» تلاحق تاجرا من أسيوط إلى القاهرة.. «اتقتل قدام الناس»

عدد من الأعيرة النارية تركت جثة مدرجة في الدماء، داخل أحد المحال التجارية بمنطقة الزيتون بمحافظة القاهرة، وذلك على مرأى ومسمع من الأهالي الذين شاهدوا الحادث المرتكب بدم بارد وسط حالة من الفزع والهلع بين سكّان المنطقة بينما لاذ المتهم بالفرار.

هرب من الثأر في أسيوط فلقي مصرعه في القاهرة

تعود أحداث الواقعة إلى ترك المجني عليه وشقيقه مسقط رأسهما بمحافظة أسيوط هرباً من الثأر الذي ظل يلاحقهما، قاصدين الاستقرار والإقامة في العاصمة الصاخبة لعلّ ملامحهما تذوب بين سكانها ولا يتمكن أصحاب الثأر من العثور عليهما، إلاّ أنّ المعادلة لم تكن صائبة، ففي وضح النهار وأمام المارّة تلقى المجني عليه وابلا من الأعيرة النارية التي أودت بحياته على الفور وخر صريعا على الأرض وسط بركة من الدماء التي غطت أرضية المكان وذلك قبل أن يقوم المتهم بإطلاق عدد آخر من الأعيرة ويتمكن من مغادرة المكان قبل إلقاء القبض عليه.

إصابات بالرصاص في أماكن متفرقة من الجسد

وكان قسم شرطة الزيتون قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بمقتل تاجر رميا بالرصاص على يد عامل أطلق النار في الهواء قبل أن يفر هارباً، وفور تلقي البلاغ انتقلت قوة من فريق البحث والتحري بالإضافة إلى أعضاء من النيابة العامة لمعاينة جثة المجني عليه وتبيّن صحة البلاغ وأنّ الضحية يعمل تاجر ولقي مصرعه بعد إصابته بالرصاص في أماكن متفرقة من الجسد، وأمرت النيابة العامة بتشريح جثة المجني عليه لكتابة تقرير الطب الشرعي والصفة التشريحية وإصدار تصريح دفن الجثمان.

حبس المتهم على ذمة التحقيقات

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم بقتل التاجر داخل متجره بالزيتون بسبب الثأر وذلك امتثالاً لقرار أحمد سامح،مدير نيابة الزيتون، وبإشراف المستشار طارق كروم المحامي العام، وبمواجهته بالواقعة أقر بارتكابها وقام بتمثيل الجريمة بحضور النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.