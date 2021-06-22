ترويع وسرقة.. التفاصيل الكاملة لمقتل خفير مخزن على يد مسجلين خطر

رجل في العقد الرابع من عمره يسقط ممدا فوق أرضية أحد المخازن بمنطقة البساتين غارقاً في دمائه، بينما تخترق جسده ثلاث رصاصات نافذة أودت بحياته على الفور، ما أكد أنّ ثمة جريمة قتل مكتملة الأركان حدثت في المكان على حين غفلة من سكان المنطقة الشعبية.

قتل وترويع واستعراض قوة

بداية الواقعة كانت بتعدي كل من «رضا.ع.ا»، مسجل خطر، و«عكاشة.م.ك»، ميكانيكي، و«إسلام.و.ح»، عاطل، على المجني عليه، بالإضافة إلى استعراض القوة والتلويح بالعنف، الأمر الذي ترتب عليه قتل الضحية ويدعى «إسماعيل.س.ا»، خفير مخزن، كما قاموا بترويع صديقه «مسعد.ص.ع»، وذلك لإلحاق الضرر والأذى البدني والمعنوي به، قاصدين بذلك التأثير فيهم لترك المخزن الذي يقومون بحراسته وذلك ليتمكن المتهمون من سرقة محتوياته.

المتهمون قتلوا الضحية بعد رفضه التواطؤ معهم

وكان المتهمون قد بيتوا النية من أجل إتمام مهمتهم الإجرامية حيث قاموا بتجميع أسلحتهم النارية وتوجهوا بها إلى المخزن، وما إن وطأت أقدامهم المكان حتى قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوب المجني عليه ورفيقه، وذلك بقصد بث الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.

بلاغ والعثور على الجثة غارقة في الدماء

وكان قسم شرطة البساتين، قد تلقى بلاغا بالعثور على جثة خفير وحولها بركة من الدماء لتنتقل على الفور قوة من فريق البحث والتحري، وبالمعاينة وتفريغ الكاميرات تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين الذين اعترفوا بارتكابهم الجريمة، وقال المتهمون أثناء تحقيقات النيابة إنهم بيتوا النية لقتل المجني عليه لرفضه التواطؤ معهم لسرقة المخزن فأحدثوا به الإصابات المذكورة في تقرير الصفة التشريحية والذي أفاد بأن الوفاة حدثت بسبب نزيف وقطع في شرايين القلب وهبوط حاد في الدورة الدموية أدت إلي الوفاة في الحال، وأشاروا إلى أنّهم راقبوا المخزن لمدّة أسبوعين قبل الواقعة، وفي يوم الجريمة هجموا على المخزن في ساعة متأخرة من الليل وعندما تصدى لهم الخفير قاموا بقتله بينما هرب الخفير الآخر وتمكن المتهمون من سرقة عدّة أجهزة من المخزن ولاذوا بالفرار.

إصدار الأحكام

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن المؤبد وذلك على خلفية اتهامهم باستعراض القوة وقتل المجني عليه وحيازة عدد من الأسلحة النارية دون ترخيص.