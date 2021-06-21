متهم باغتصاب ابنته في البحيرة يقفز من الدور الرابع للمحكمة «صور»

انتبه المواطنون والإداريون وأفراد الشرطة بمبنى محكمة ونيابة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، لصوتٍ عالٍ أعقبه اصطدام بزجاج سيارة كانت تقف إلى جوار المبنى، وشاهد المارة بشارع المحكمة رجلا تتدلى قدمه من خارج السيارة التي سقط عليها، وتبين أنه كان حاول الانتحار من أعلى المبنى، أثناء عرضه على النيابة العامة بتهمة اغتصاب ابنته القاصر تحت تهديد السلاح، إلا أن زجاج السيارة امتص الصدمة ولم يتعرض المتهم إلا لبعض الخدوش والكدمات البسيطة.

الصور الأولى لواقعة محاولة انتحار المتهم

أوضحت الصور الأولى التي التقطها بعض الموجودين بساحة المحكمة، أن المتهم سقط على ظهره أعلى زجاج إحدى السيارات الملاكي الموجودة في محيط المحكمة، كما أظهرت الصور تحطم زجاج السيارة الخلفي، وأعقب ذلك القبض على المتهم مرة أخرى، واقتياده إلى سراي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ للشرطة باغتصاب أب لابنته القاصر

تعود أحداث القضية، حينما تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بقيام يوسف فتحي يوسف، 42 سنة، عامل، باغتصاب ابنته القاصر 17 سنة، الأسبوع الماضي، تحت تهديد السلاح، انتقل على الفور المقدم محمود قاسي، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار، إلى مكان الواقعة، وجرى إلقاء القبض على المتهم وسط حراسة مشددة.

محاولة انتحار المتهم

جرى إحالة القضية للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم اقتياد المتهم إلى مبنى محكمة كفر الدوار حيث مقر النيابة العامة، وقبل الدخول إلى مكتب وكيل النيابة، استغل فك قيده من الكلابشات وقفز من الدور الرابع، في محاولة للانتحار.