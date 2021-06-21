«التعليم» تغلق تابلت أولى وثانية ثانوي أثناء امتحان تجريبي الثانوية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على غلق أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، أثناء امتحانات الثانوية العامة 2021 التجريبية، موضحة أن الطالب يمكنه استخدام التابلت في حالة حفظه لبعض المقررات الدراسية فقط ولا يمكنه توصيله بالإنترنت أثناء وقت امتحانات الثانوية العامة المحدد للإجابة على أسئلة الامتحانات فقط.

وأكدت الوزارة أن التابلت يغلق في وقت الامتحان فقط وبعد انتهاء طلاب الثانوية العامة من امتحانهم اليومي يمكن لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي استخدام جهاز التابلت وتوصيله بالإنترنت.

التنبيه على المعلمين بغلق جهاز التابلت لطلاب الأول والثاني الثانوي أثناء فترة الامتحانات التجريبية

وقال حسين عبدالحكيم، مدير إدارة مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين، أنه نبه على جميع المعلمين بغلق جهاز التابلت لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي أثناء فترة الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة كنوع من التأمين.

وأضاف «عبدالحكيم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة نبهت على الطلاب والمعلمين والمدارس، موضحا أن إدارة المدرسة تعمل على تنفيذ جميع تعليمات الوزارة بدقة.

الوزارة تغلق جهاز تابلت طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وفق تقنية رقمية تمنعهم من الدخول على الإنترنت

وتابع مدير المدرسة، أن الوزارة تغلق جهاز تابلت طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وفق تقنية رقمية تمنعهم من الدخول على الإنترنت أثناء امتحانات طلاب الصف الثالث الثانوي.

وفي سياق متصل، بدأت اليوم الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية في مادة الأحياء ومادة الرياضيات فرع الاستاتيكا، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كتعقيم اللجان الامتحانية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان التجريبي الثالث يعقد ورقياً وإلكترونيا في أول مادة فقط، موضحة أن الطلاب يستكملوا الامتحانات إلكترونيا في المنزل على جهاز التابلت فقط، مشيرة إلى تأمين امتحانات الثانوية العامة النهائية وفق آليات رقمية جديدة.