حادث قطار حلوان بكفر العلو.. اصطدم بأتوبيس وجار البحث عن السائق

لقي مواطنان مصرعهما، في حادث اصطدام قطار حلوان المحمل بالرخام بأتوبيس نقل عمال مصنع ملابس، حيث أوضحت التحريات الأولية أن القطار اصطدم بالأتوبيس الذي كان يقل العمال، مما أسفر عن مصرع 2، وإصابة 6 آخرين، حسب بيان وزارة الصحة حتى الآن، بينما انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، حيث فرضت كردونًا أمنيًا حول مكان الحادث.

حادث قطار حلوان بكفر العلو

وقالت التحريات الأولية التي حصلت عليها «الوطن» حول حادث قطار حلوان، من مصدر مطلع، إن الحادث عبارة عن تصادم قطار محمل بالرخام، بأتوبيس نقل عمال تابع لأحد المصانع، مما أسفر عن هذا الرقم من الإصابات والوفيات حتى الآن.

الإسعاف

وهرعت أكثر من 16 سيارة إسعاف، لهيئة الإسعاف إلى مكان الحادث، بعد تلقيها إشارة بحدوثه، ونقلت المصابين إلى مستشفيات التأمين الصحي وحلوان العام، لتلقي العلاج اللازم، بعد إخلائهما بعناية شديدة من مكان الحادث، لمنع حدوث مضاعفات في الإصابة.

الحماية المدنية

كما هرعت سيارات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، للبحث عن مصابين آخرين أو ناجين من الحادث، كما تجمع المئات من أهالي المنطقة للمساعدة في رفع آثار الحادث بالمساعدة مع معدات هيئة السكة الحديد التي وصلت مكان الحادث، ويجري تحرير محضر بالحادث، بعد فرض الكردون الأمني لإجراء عمليات الفحص والاستعانة بأضواء الكشافات الليلية في عمليات البحث عن مصابين آخرين أو ضحايا.

ملاحقة السائق

وقالت مصادر مطلعة، إن سائق القطار لم يتم ضبطه حتى الآن، مشيرة إلى تتبعه وملاحقته للقبض عليه ومناقشته في ملابسات الحادث، وتواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها حول الحادث للوقوف على ملابساته، وإخطار النيابة العامة التي من المقرر أن تنتقل للمعاينة وإجراء التحقيقات اللازمة في الحادث المؤلم.