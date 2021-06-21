طريقة حساب القسط الشهري للقرض من 3 بنوك لاختيار الأنسب لك

تقدم البنوك المختلفة قروضا لعملائها، تختلف ما بين القروض الشخصية وقرض السيارة، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقروض السلع المعمرة والتعليم، وقدمت عدد من البنوك إمكان حساب القسط الواجب دفعه، قبل التقديم للحصول على القرض من البنوك، من خلال الموقع الإلكتروني للبنك.

وفي هذا الإطار واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض إمكان حساب القسط الشهري للقرض بعدد من البنوك لاختيار الأنسب لك، على النحو التالي:

حساب القسط الشهري لقروض بنك مصر

الدخول على الموقع الرسمي لبنك مصر من هنــــــــــا.

الضغط على خانة احسب قرضك.

اختيار نوع القرض سواء كان شخصي، سيارة، تعليم، تمويل عقاري، سلع معمرة.

اختيار برنامج القرض وفقا لنوعه.

تحديد قيمة ومدة القرض بالشهور.

الضغط على احسب، يظهر قيمة القسط الشهري ومعدل الفائدة.

حساب القسط الشهري لقروض بنك فيصل الإسلامي

الدخول على الموقع الرسمي لبنك فيصل الإسلامي من هنــــــــــا.

الضغط على خانة احسب تمويلك.

اختيار نوع التمويل.

تحديد مبلغ التمويل ومدته.

الضغط على خانة احسب، يظهر القسط الشهري وإجمالي المستحقات وعائد البنك.

حساب القسط الشهري لقروض بنك كريدي أجريكول

الدخول على الموقع الرسمي لبنك كريدي أجريكول من هنــــــــــا.

اختيار نوع القرض الراغب في الحصول عليه.

تحديد البرنامج التابع لنوع القرض.

تحديد قيمة التمويل والسن ومدة التمويل.

الضغط على احسب يظهر القسط الشهري للقرض.

وحدد بنك مصر الشروط المطلوبة للحصول على قرض تمويل المشروعات الصغيرة، على النحو التالي:

- يجب أن يكون لديك حساب شركات حالي في البنك.

- يشترط أن يكون المشروع صغيرًا بمبيعات سنوية ثابتة مربحة.

- يجب ألا يقل عمر المشروع الخاص بك عن سنة مع وجود بيان مالي سنوي سارٍ.