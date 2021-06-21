بعد قليل.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2021

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا للإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، بعد قليل، حيث من المقرر أن يعتمدها اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء اليوم الاثنين، في حضور المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة المنيا بالاسم فقط

وقال مسؤول بمديرية التربية والتعليم إن تأخير إعلان النتيجة، حتى الآن، كان بسبب إجراء مراجعات دقيقة، حتى يحصل جميع الطلاب على حقوقهم دون زيادة أو نقصان.

وأضاف أن أعمال التصحيح بدأت عقب انتهاء الامتحانات يوم السبت قبل الماضي بمشاركة 4000 معلم و800 موجه مادة دراسية، وتم التشديد على الدقة فى الرصد وتطبيق قواعد العدالة لصالح الطلاب، مع التأكيد على المشاركين في أعمال تقدير الدرجات بضرورة التحلى بالشفافية والمصداقية والدقة أثناء آداء عملهم، من أجل صالح الطلاب للحصول على حقهم كاملًا دون زيادة أو نقصان.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة المنيا برقم الجلوس فقط.. وكان وكيل وزارة التعليم بالمنيا، أكد في تصريحات سابقة، أن أعمال تصحيح أوراق إجابات الشهادة الإعدادية، جرت داخل 3 كنترولات فرعية من العدوة شمالا وحتي ديرمواس في أقصي الجنوب وهي: «المنيا وملوي وبني مزار»، منوها أنه سيتم إعلان النتيجة عقب اعتمادها من المحافظ اللواء أسامة القاضي.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة المنيا بالاسم ورقم الجلوس..

وقال «الرشيدي»، إن امتحانات الدبلومات الفنية بقطاعاتها الثلاثة بدأت السبت الماضي، داخل 197 لجنة بمراكز المحافظة التسع.

وأوضح وكيل الوزارة، أن عدد طلاب المتقدمين في امتحانات القطاع الزراعي يبلغ نحو 12600 طالب وطالبة، فيما يتقدم نحو 21600 طلب وطالبة فى امتحانات القطاع التجاري، بينما يتقدم نحو 23500 طالب فى القطاع الصناعي.

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