«خلال 7 سنوات».. 1.5مليار جنيه لمشروعات «مياه الشرب والصرف» بسوهاج

قال اللواء المهندس حسن عبد الغنى، القائم بأعمال رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن الدولة خصصت مبلغ مليار و 448 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الكبرى بمحافظة سوهاج، خلال 7 سنوات، منذ بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسيى قيادة البلاد.

23 مشروعا لتلبية احتياجات المواطنين المائية

وأضاف رئيس مياه سوهاج أن دد المشروعات التى دخلت للخدمة 23 مشروعا لتلبية احتياجات المواطنين المائية ولزيادة المستفيدين من خدمة الصرف الصحى بسوهاج، لافتا إلى الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب الكبرى ومنها مشروع محطة مياه السكساكا السطحية بمركز طما بتكلفة 200 مليون جنيه والتي تبلغ طاقتها الانتاجية 85 الف متر مكعب يوم وتخدم 350 الف نسمة.

كما تم تنفيذ مشروع محطة مياه شطورة السطحية بطهطا والتي تبلغ تكلفتها 300 مليون جنيه وتعمل بطاقة تصميمية ‏51‏ ألف متر مكعب لكل يوم وتخدم 300 الف نسمة ومشروع محطة مياه الاحايوة شرق المدمجة بمركز اخميم بتكلفة 17 مليون جنيه وتعمل بطاقة تصميمية تبلغ 20 لتر لكل ثانية وتخدم 50 الف نسمة وكذلك مشروع محطة مياه الحواويش المطورة رقم 2 بمركز اخميم بتكلفة 7 مليون جنيه بطاقة تصميمية تبلغ 90 لتر لكل ثانية وتخدم 56 الف نسمة ومشروع.

وتم تنفيذ محطة مياه أولاد سالم المرشحة السطحية بمركز دار السلام بتكلفة 255 مليون جنيه والتي تعمل بطاقة تصميمية 60 ألف متر مكعب لكل يوم وتخدم 398 الف نسمة ومشروع محطة مياه الجوازات المطورة 1 و 2 بمركز سوهاج بتكلفة 7 مليون جنيه بطاقة تصميمية تبلغ 180 لتر لكل ثانية وتخدم 70 الف نسمة.

وتم تنفيذ مشروع محطة إزالة حديد ومنجنيز المدمر بمركز طما بتكلفة 15 مليون جنيه وتخدم 23 ألف نسمة ومشروع محطة مياه المنشاة النقالى والتى تبلغ طاقتها التصميمية 90 لتر لكل ثانية وتبلغ تكلفتها 15 مليون جنيه وتخدم 160 الف نسمة ومشروع محطة ازالة حديد ومنجنيز المدمر بمركز طما وتبلغ تكلفتها 15 مليون جنيه وتخدم 23 الف نسمة ومشروع محطة مياه البوحة النقالى بمركز ساقلتة وتبلغ تكلفتها 10 مليون جنيه وتخدم 10 الاف نسمة.

مشروعات ضخمة للصرف الصحي بمدن «جهينة، طما، سوهاج»

وأشار اللواء المهندس حسن عبد الغنى، أنه تم تشغيل عدد من مشروعات الصرف الصحي الكبرى ومنها مشروع صرف صحى قرية سلامون بمركز طما بتكلفة تبلغ 50 مليون جنيه وتخدم 25 الف نسمة ومشروعات صرف صحى قرى السمطا والحلافي والغنيمية ونجع راجح ونجع احمد عبد السميع بمركز البلينا بتكلفة تبلغ 101 مليون جنيه تخدم 20398 نسمة ومشروعى صرف صحى الحلاقى وام دومة بمركز طما بتكلفة تبلغ 53 مليون جنيه وتخدم 12 الف نسمة ومشروعى صرف صحي قريتى كويز ومقلد بمركز جرجا بتكلفة تبلغ 29.8 مليون جنيه وتخدم 3969 نسمة.

كما تم تنفيذ مشروع صرف صحي نزة الحاجر بمركز جهينة بتكلفة تبلغ 15 مليون جنيه وتخدم 15868 نسمة ومشروع صرف صحى نزلة عبد الله بمركز طما بتكلفة تبلغ 15 مليون جنيه وتخدم 1691 نسمة ومشروع صرف صحى حوض الثلاثينى بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 15 مليون جنيه وتخدم 1500 نسمة ومشروع صرف صحى عنيبس بمركز جهينة بتكلفة تبلغ 25 مليون جنيه وتخدم 31 الف نسمة.

وتم تنفيذ مشروع صرف صحى الصلعا بتكلفة تبلغ 43.7 مليون جنيه وتخدم 15 الف نسمة ومشروع صرف صحى مدينة جهينة بتكلفة تبلغ 80 مليون جنيه ويخدم 62 الف نسمة ومشروع صرف صحى الحرافشة بمركز جهينة بتكلفة تبلغ 25 مليون جنيه ويخدم 3600 نسمة ومشروع صرف صحى دمنو والمحامدة البحرية بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 63 مليون جنيه ويخدم 22 الف نسمة ومشروع صرف صحى المزالوة بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 75.6 مليون جنيه ويخدم 19 الاف نسمة والمرحلة الاولى من مشروع صرف صحى ادفا بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 20 مليون جنيه ويخدم 8 الاف نسمة.