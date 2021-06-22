تنسيق مدارس البريد 2021.. الإعلان على موقع وزارة التعليم

ينتظر الآلاف من أولياء الامور والطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية 2021 بالمحافظات عامة ومحافظة القليوبية خاصة إعلان تنسيق مدارس البريد 2021 التي تشهد إقبالا كبيرا من الطلاب للإلتحاق بها لما لها مميزات كما أنها تعد من أحد أهم بدائل الثانوية العامه حيث تزايد الإقبال علي البحث عن شروط التنسيق والمستندات المطلوبة للمدرسة ومميزات الدراسة خلال الساعات الماضية مع استمرار إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2021 بالمحافظات.

تنسيق مدارس البريد 2021 .. يعلن خلال ايام علي موقع الوزارة

من المنتظر الإعلان عن تنسيق مدارس البريد 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم في الأيام القليلة القادمة والذي ينتظره الطلاب للتقديم ولأجل الحصول على المعلومات علي الراغب في الإلتحاق بمتابعة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنـــــــــــا

تنسيق مدارس البريد 2021 .. شروط التقديم

تزايدات خلال الساعات الماضية عمليات البحث عن تنسيق مدارس البريد 2021 وكافة المعلومات حول شروط التقديم حيث تتميز بأنها بديل للثانوية العامة وانخفاض مجموعها الخاص بالقبول للالتحاق بها وهي:

ألا يزيد عمر الطالب المتقدم عن 18 عاما

أن يكون الطالب مصري الجنسية من أب وام مصريين

حاصل على المجموع المحدد من قبل المدرسة

أن يجتاز اختبارات القبول التي تحددها المدرسة.

تنسيق مدارس البريد 2021 .... مستندات القبول

يحتاج تنسيق مدارس البريد 2021 إلي عددا من المستندات هي

استمارة نجاح الطالب في المرحلة الإعدادية 2021

شهادة الميلاد الرقم القومي الخاصة بالطالب

شهادة حسن سير وسلوك للطالب

موافقة من قبل ولي الأمر.

ملف التقديم والذي يتم استلامه من المدرسة.

صور شخصية للطالب حديثة.

صور لشهادة الميلاد الرقم القومي

تنسيق مدارس البريد 2021 ... الفرص والوظائف

عقب الإنتهاء من تنسيق مدارس البريد 2021 والدراس بالمدرسة يتقدم خريج البريد المصري أن يتقدم للعمل في أي مصلحة بريدية وذلك لمدة خمس سنوات متتالية في عدة قطاعات منها

شركة البريد للتوزيع

شركة البريد للإستثمار

شركة البريد للنظم