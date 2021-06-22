«فودة» يأمر برصف طريق «وادي مجرح» بنويبع بـ10 ملايين جنيه

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، دار المناسبات في منطقة «وادي مجرح»، التابعة لمدينة نويبع، بحضور اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للمشروعات، واللواء محمد شعيرة، رئيس مدينة نويبع، وعدد من مشايخ وعواقل القبائل البدوية بالمدينة.

3 ملايين جنيه تكلفة إنشاء دار المناسبات

وقال محافظ جنوب سيناء إنه جرى إنشاء دار المناسبات بتكلفة 3 ملايين جنيه، وتتضمن قاعة احتفالات لإقامة أفراح قبيلة «المزينة»، وجرى تنفيذ المشروع على مرحلتين، بهدف خدمة كافة مواطني المدينة.

وقرر المحافظ رصف الطريق المؤدي إلى دار المناسبات، بطول 1200 متر، بتكلفة تقديرية تتخطى 10 ملايين جنيه.

198 مليون جنيه تكلفة تطوير طريق «نويبع - دهب»

واستمع محافظ جنوب سيناء إلى شرح مختصر للمرحلة الثالثة من مشروع تطوير طريق «نويبع - دهب»، بطول 27 كيلومتراً، الذي يجري تنفيذه من قبل شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، بتكلفة 198 مليون جنيه.

رصف الطرق الداخلية بمدينة نويبع

كما افتتح محافظ جنوب سيناء أعمال رصف الطرق الداخلية بمدينة نويبع، والمدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، بقيمة إجمالية 9 ملايين جنيه، وتتضمن رصف طريق بالشارع الرئيسي بالمدينة، بطول 800 متر مزدوج، وأعمال رصف بميدان «السلام»، وشارع «المخيم»، بطول 640 متراً، بالإضافة للمنطقة أمام المركز الطبي الحضري بمنطقة ميناء نويبع، ورصف وتجميل الطريق المؤدي إلى محطة تحلية المياه الجديدة.

وأجرى «فودة» جولة تفقدية داخل محطة التحلية، لمتابعة مراحل التنفيذ بها، حيث أكد أن هذه المحطة ستقضي نهائياً على أزمة المياه بالمدينة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لأبنائها، وتتضمن المحطة 2 خزان مياه، سعة الخزان الواحد 10 آلاف متر مكعب، ومبنى للمعالجة النهائية، ومبنى إداريا، ومبنى للتحلية، وآخر للمحولات والمولدات وفلاتر التنقية الابتدائية، ومبنى لخزان الغسيل العكسي، ومن المقرر أن يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة القريبة المقبلة.