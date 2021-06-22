السيسي يستجيب لمناشدة «توأم» لاستخراج شهادتي ميلاد لهما بعد تهرب والدهما

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحالة شقيقين «توأم» محمد ومحمود، بعد مناشدة شقيقهما كريم، من أجل استخراج شهادة ميلاد لهما، نظرا لتعذر ذلك، نتيجة تهرب والدهما وتنصله منهما، فضلا عن وفاة والدتهما.

وقال كريم إبراهيم، شقيق الأطفال التوأم، خلال برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، إنه كان يقيم مع والدته وشقيقيه التوأم، حيث إن والدته كانت متزوجة عرفيا، وحررت محضرا في والدهما، بسبب رفضه الدائم عمل شهادة ميلاد لهما، «هي عملت محضر ضد زوجها، أمي مسكتتش، والمحضر خلاه ماشي، بس معرفناش نوصل للأب تاني».

وتابع: «أمي تعبت مرة واحدة، وأجريت لها عمليات جراحية عديدة، وتوفيت منذ 3 سنوات في إحدى العمليات، وأخواتي كان عمرهم 9 سنوات، ومطلعش ليهم شهادة ميلاد حتى الآن»، موضحًا أنه يقيم في منطقة القنطرة شرق، بمحافظة الإسماعيلية.

فيما علقت عزة مصطفى: «الرئيس عبدالفتاح السيسي، هيعمل اللازم كله لمحمد ومحمود، الرئيس السيسي استجاب للحالة، سمع الكلام، وسمع الحدوته بتاعتك أنت وأخواتك محمد ومحمود، ربنا يعزك يا سيادة الرئيس، الواحد مش عارف يقول لحضرتك إية، بندعيلك ربنا يعزيك ويبارك فيك»