عاجل.. رؤساء لجان «النواب» يطالبون الحكومة برفع نسب إشغال المطاعم

طالب رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برفع نسب الإشغال للمطاعم لأكثر من 50%، لاستيعاب حركة السياحة الوافدة.

وأشار رؤساء اللجان، خلال لقائهم رئيس الوزراء اليوم، إلى أن حركة السياحة بدأت في العودة إلى مصر بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية، على أن يجري تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حسم.

وأشاد رؤساء اللجان بجهود الدولة لمواجهة التداعيات السلبية لأزمة جائحة كورونا، لا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على العمالة في قطاع السياحة، وعدم تأثرها بتلك التداعيات، مطالبين بأهمية الإسراع بإصدار شهادة الإفادة بتلقي اللقاح، أو فيما يسمى بـ«جواز سفر اللقاح»، على غرار ما تم في عدد من الدول على مستوى العالم.

كما طالبوا بتعديل البند الخاص بتحصيل ضريبة القيمة المضافة، بحيث يجري تحصيلها بعد انتهاء رحلات السائحين وتحصيل فواتيرهم، إلى جانب سرعة إصدار قانون التراخيص الموحدة.

وعقب رئيس الوزراء، بأنه فيما يخص شهادة الإفادة بتلقي اللقاح أو «جواز سفر لقاح كورونا»، جرى التوافق مع وزيرة الصحة على دراسة هذا الأمر، كما وعد رئيس الوزراء بأن تجري دراسة مسألة تحصيل القيمة المضافة مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مؤكدا في الوقت ذاته، أنه يجري العمل على الانتهاء من قانون التراخيص الموحدة.