«لو حد خدش حياءك».. شروط وعقوبات الفعل الفاضح في الأماكن العامة

«فعل فاضح» جريمة كثيرًا ما يتمّ ذكرها في مواقف عدة ويضع لها القانون عقوبات رادعة تصل للحبس بمدد تصل لعام كامل، إلى جانب الغرامة ولكنها في معظم الأحيان تكون غير واضحة، حيث أن الفعل الفاضح أمر متفاوت من منظور لآخر، وبالتالي حدد قانون العقوبات المصري ولائحة التنفيذية إطار الفعل الفاضح كما تكرر شرح الأمر في إحدى أحكام القضاء الإداري الذي فند الجريمة موضحا عدة شروط إذا توافرت فيها أصبحت جريمة تعاقب قانونيًا.

3 شروط لتحقيق جريمة الفعل الفاضح

شرح الطعن رقم 15583 لسنة 67 قضائية، ماذا يعني الفعل الفاضح مستندًا ع لى النص القانوني في قانوان العقوبات ولا ئحته التنفيذية حيث جريمة الفعل الفاضح لا تقوم إلا بتوافر 3 أركان كالتالي:

1- فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه.

2- العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلاً بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة.

3- القصد الجنائي وهو تعمد الجاني إتيان الفعل.

عقوبة الفعل الفاضح

ونصت المادة 278 من قانون العقوبات المصرى، على أنَّه: «كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه».

عقوبة ممثالة لكل من ارتكب مع امرأة أمرًا مخلًا بالحياء ولو في غير علانية

كما تنص المادة 279 من قانون العقوبات على أنَّ «يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرًا مخلا بالحياء ولو في غير علانية»، وهو ما يعني أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه، كل من ارتكب مع امرأة أمرًا مخلًا بالحياء ولو في غير علانية.