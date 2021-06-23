تفاصيل العثور على جثة فلسطيني في حديقة بالموسكي: الوفاة طبيعية

عثرت الأجهزة الأمنية، مساء أمس، على جثة فلسطيني داخل إحدى الحدائق العامة بدائرة قسم شرطة الموسكي، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري لبيان ما إذا كانت توجد شبهه جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتلقى مأمور قسم شرطة الموسكي بلاغًا بالعثور على جثة داخل إحدى الحدائق العامة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين أنها لشخص فلسطيني الجنسية يدعى «م ع» في العقد الخامس من العمر، وبالفحص عُثر على كل متعلقاته.

وعلى الفور تم التواصل مع أسرته بواسطة الهاتف المحمول الخاص بالمتوفى، والذي عثر عليه داخل ملابسه، وبسؤالهم لم يشتبهوا في وفاته جنائيًا، ولم يتهوا أحدًا بالتسبب في ذلك، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

التحريات: المتوفى اعتاد الجلوس في حديقة بالموسكي

وكشفت التحريات، أن المتوفى مقيم في شقة قريبة من مكان العثور عليه، حيث كان دائم التردد على تلك الحديقة للجلوس بها خلال فترة المساء.

وأضافت التحريات، بأنه في يوم الواقعة كان في الشقة مع أسرته وشعر ببعض الإعياء، ولكن بعد مرور أكثر من ساعتين شعر بتحسن وارتدى ملابسه وقرر الخروج للتجول في بعض الشوارع، وأثناء تجوله شعر ببعض الإعياء مرة أخرى فذهب إلى الحديق وجلس بها وأثناء جلوسه توفى.

وتابعت التحريات، بأن بعض المتواجدين في الحديقة شاهدوه ملقى على الأرض فاعتقدوا أنه نائم، وبعد مرور بعض الوقت ذهب أحد البائعين إليه فوجده لا يتحرك، فاستغاث ببعض المتواجدين بالحديقة واكتشفوا أنه فارق الحياة، وعلى الفور اتصلوا بالنجدة للإبلاغ عن الواقعة.

الطب الشرعي: لا توجد شبهة جنائية في وفاة الفلسطيني

وقال مصدر بالطب الشرعي، إن الكشف الظاهري للمتوفى، بناءً على قرار النيابة العامة، أظهر خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، كما تبين عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن سببها هبوط حاد في الدورة الدموية.