مقتل وإصابة 18 شخصا في انفجار سيارة مفخخة بلاهور الباكستانية

لقي 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 15 آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة (لاهور) الباكستانية.

ونقلت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية عن قائد الشرطة الإقليمي إنعام غني، القول، إنّ الانفجار وقع في حي جوهر تاون، مشيرا إلى أنّ رجال الشرطة ما زالوا يحاولون تحديد ما إذا كان تفجيرا انتحاريا أم أنّ القنبلة قد تم تفجيرها عن بعد.

وأضاف غني أنّ من بين المصابين رجال الشرطة، مشيرا إلى أنّ التفجير وقع بالقرب من منزل زعيم المتشددين حافظ سيد الذي صنفته وزارة العدل الأمريكية إرهابيا، ورصدت مكافأة قيمتها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في اعتقاله.

يذكر أنّ سعيد هو مؤسس جماعة (عسكر طيبة) المحظورة التي ألقي باللوم عليها في هجمات مومباي عام 2008 التي أودت بحياة 166 شخصا.

وفي العام الماضي، قضت باكستان بالسجن 15 عاما لسعيد في قضية تمويل الإرهاب، لكن لم يتم توجيه أي اتهام له فيما يتعلق بهجمات مومباي.