أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 24-6-2021 في مصر

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق نظرا لأهميتها في إمداد الجسم بالفيتامينات المهمة، وهي خدمة يومية للقراء في إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، وذلك يوم الخميس الموافق 24 يونيو على النحو التالي:

أسعار الفاكهة اليوم

سعر البرتقال

يتراوح البرتقال أبو صرة بين 4 إلى 7 جنيهات.

سعر اليوسفي

ويتراوح اليوسفي بين 5 إلى 8 جنيهات للكيلو.

سعر الخوخ

وبلغ سعر الكيلو جرام من الخوخ نحو 10 جنيهات.

سعر الموز

وتراوح سعر كيلو الموز اليوم في الأسواق بين 8 جنيهات إلى 12 جنيها.

سعر الكانتالوب

ويتراوح سعر الكانتالوب اليوم الثلاثاء بين 4 و8.5 جنيه.

سعر التفاح

وتراوح سعر الكيلو جرام من التفاح ما بين 12 إلى 40 جنيهًا.

سعر البطيخ

ويتراوح سعر البطيخ اليوم الثلاثاء بين 20 و40 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

سعر الخيار

وصل سعر كيلو الخيار البلدي إلى 5 جنيهات.

سعر الفاصوليا

تراوح سعر الفاصوليا اليوم من 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه للكيلو.

سعر الفلفل الألوان

وتراوح سعر الكيلو من الفلفل الألوان بين 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا للكيلو.

سعر الخس الكابوتشي

ووصل سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم إلى 5 جنيهات.

سعر البطاطس

وتراوح سعر البطاطس في الأسواق من 1.5 جنيه وصولًا إلى 3 جنيهات.

سعر البصل

وتراوح سعر كيلو البصل في الأسواق، من 1.5 إلى 4 جنيهات.

سعر البامية

وبدأ سعر البامية اليوم من 15 وصولا إلى 20 جنيهًا للكيلو.

سعر الجزر

وتراوح سعر الجزر بالأسواق بين 1.5 و3 جنيهات للكيلو.

سعر الكوسة

وتراوح سعر كيلو الكوسة اليوم، من 2 إلى 4 جنيهات.

سعر السبانخ

تراوح سعر كيلو السبانخ من 3 إلى 5 جنيهات.

سعر البسلة

تراوح سعر البسلة اليوم بين 3 و6 جنيهات للكيلو.

سعر الثوم

ووصل سعر الثوم الأبيض نحو 20 جنيهًا، فيما سجّل الثوم الأحمر 25 جنيهًا.

سعر القلقاس

تراوح سعر كيلو القلقاس اليوم الثلاثاء بين 3 إلى 4 جنيهات.

سعر الطماطم

تراوح سعر الطماطم في الأسواق اليوم الثلاثاء بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.