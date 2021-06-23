«بحوث البترول المصري» يتقدم 6 مراكز عالميًا في النشر العلمي

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصري، حول أنشطة المعهد خلال شهر مايو الماضي.

وأوضح التقرير أن المجلة المصرية للبترول «EGYJP» الصادرة عن المعهد، حصلت على CiteScore 9.3 ضمن قاعدة بيانات سكوبس العالمية «Scopus» عن أدائها كمنصة مؤثرة للحصول على المعلومات العلمية بمجال بحوث البترول، وحصلت المجلة على تصنيف Q1 في مجالات تكنولوجيا الوقود، والكيمياء العضوية، وتكنولوجيا وكيمياء التصنيع.

كما احتلت المجلة المصرية للبترول المركز الأول في الكيمياء، والهندسة الكيميائية والطاقة، واحتلت المركز التاني في مجال علوم الأرض والفضاء، على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.

ولفت التقرير إلى تقدم ترتيب معهد بحوث البترول المصري، 6 مراكز في تصنيف SCImago الدولي للنشر العلمي؛ ليصبح في المرتبة الـ12 مقارنة بالترتيب 18 في التصنيف الأخير لعام 2019.

وأشار إلى أن عدد الأبحاث المنشورة في مجلات مفهرسة عالميًا بلغت نحو 15 بحثًا، فضلًا عن المشاركة في 70 دورة تدريبية وورش عمل لـ30 متدربًا عن بعد، لافتًا إلى قبول تمويل 9 مشروعات بحثية من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار خلال العام الحالي.