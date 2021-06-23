مصطفى عبد العزيز مستشارا لرئيس الوفد للاتصال السياسي وإدارة الأزمات

أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتعيين الكاتب الصحفي مصطفى عبد العزيز مستشارًا لرئيس الوفد للاتصال السياسي وإدارة الأزمات.

وبدأ الكاتب الصحفي مصطفى عبد العزيز، حياته الصحفية بجريدة الوفد واستمر بها عدة سنوات بداية من محرر للشؤون الأمنية وانتهاءً بمستشار تحرير الجريدة.

وترأس عبد العزيز تحرير صحف الحادثة والمحافظين والطريق، وأسس وترأس حزب المحافظين خلال الفترة من 2006 وحتى 2011، كما قدم برنامج صوت الناس بقناة المحور.