إعلام جامعة طيبة يحصد المركز الأول في ملتقى جامعة القاسمية بالإمارات 

حصد قسم الاتصال والإعلام بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة طيبة، على المركز الأول كأفضل مبادرة مجتمعية بالملتقى الطلابي الإعلامي الثالث، لكلية الاتصال بالجامعة القاسمية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي عقد بعنوان «الإعلام الرقمي والمسؤولية المجتمعية»، تحت شعار «كلنا مسؤولون» واختتم مساء أمس، عبر الاتصال عن بعد، وذلك بمشاركة 18 جامعة من 13 دولة عربية وإسلامية.

وأوضح رئيس قسم الاتصال والإعلام بجامعة طيبة، الدكتور عيسى القايدي، أن مبادرة القسم تحمل عنوان (الزيارة الافتراضية للمدينة المنورة) وهي زيارة افتراضية متفردة لطيبة من خلال تقنية الواقع الافتراضي (VR) وتهدف إلى تأهيل الزوار الافتراضيين للزيارة الواقعية للمدينة المنورة والتوعية بآداب زيارتها بلغات العالم المختلفة، وغمر المستخدمين افتراضيا بتجربة واقعية لزيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأضاف«القايدي» أن مخرجات المبادرة تتضمن مادة فيلمية بالواقع الافتراضي المعزز لزيارة المسجد النبوي كمرحلة أولى، وتأهيل فريق من الطلاب والطالبات لإنتاج الأفلام الافتراضية وبناء وصناعة المبادرات، مشيرًا إلى أن المبادرة تحقق العديد من الأثر أهمها: التعريف بالأماكن التاريخية والحضارية بالمدينة المنورة بتقنية الواقع الافتراضي، وبناء جيل من الشباب يسهم في المسئولية المجتمعية من خلال تقنية الواقع الافتراضي وتحقيق السعادة الإيمانية للزائرين الافتراضيين.

ورفع الدكتور القايدي شكره وتقديره لمعالي رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز السراني على دعمه ورعايته لمشاركات القسم في الملتقى وعناية ومتابعة عميد الكلية الدكتور سهيل شفيع، كما شكر فريق الإشراف على مشاركة القسم والذي ضم رئيس لجنة الأنشطة والأندية الطلابية بالقسم الدكتور الطيب الصادق ونائبة رئيس اللجنة الدكتورة يسرا صبيح، كما شكر فريق العمل الطلابي في المبادرة وهم الطالب عبد الله السويد والطالبات سدين عبيد، وأمل الحربي، وبشرى الحجيلي، وسارة المطيري، وبشرى الخطاف، ومي الغامدي.

وأعرب الدكتور القايدي عن شكره وتقديره للجامعة القاسمية واللجنة المنظمة للمؤتمر على إتاحة الفرصة لطلاب وطالبات كليات الإعلام من الجامعات العربية المختلفة بالمشاركة العلمية والتي تسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال مبادرات نوعية.

يذكر، أن الملتقى أطلق جائزة أفضل مبادرة مجتمعية، وحصل قسم الاتصال والإعلام جامعة طيبة بالمدينة المنورة المملكة العربية السعودية على المركز الأول، فيما تقاسمت كلية الاتصال بالجامعة القاسمية بالإمارات العربية المتحدة وكلية الإعلام بجامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية جائزة المركز الثاني، كما تقاسمت كلية الإعلام بالجامعة الامريكية بالإمارات العربية المتحدة وكلية الإعلام بجامعة عجمان بالإمارات جائزة المركز الثالث.

كما شارك قسم الاتصال والإعلام بعرض حول«المسؤولية المجتمعية لشبكات التواصل الاجتماعي في تناولها الأداء الحكومي في مواجهة الأزمات والأمراض والأوبئة في المملكة العربية السعودية» والذي قدمه فريق عمل طلابي يتضمن فهد الفزي وأحمد أبو جبل، ورؤي تيرو، وسارة الردادي، وميساء سويلم، وزهراء الشنقيطي.