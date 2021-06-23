البابا يشيد بالطبعة الجديدة للكتاب المقدس: «عمل مبارك باللغة العربية»

أشاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في ختام عظته الأسبوعية بالطبعة الجديدة التي أصدرها دار الكتاب المقدس، للكتاب المقدس بالخلفيات التوضيحية، مشددًا على أن هذه الطبعة تساعد في فهم النصوص.

جاء ذلك خلال عظته الأسبوعية، اليوم الأربعاء، من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية، بثها المركز الإعلامي للكنيسة عبر موقع «فيس بوك»، ودارت حول «رسالة فرح».

ووصف البابا هذه الطبعة بأنها «عمل مبارك باللغة العربية»، داعيًا الكهنة والشعب أن يحصلوا على هذه النسخة لأنها مفيدة في لكل منزل.

وأعرب البابا عن تهنئته للمدير الجديد لدار الكتاب المقدس، داعيًا الله أن يبارك في المدير السابق لدار الكتاب المقدس.

وأشار إلى أن البعض لا يستطيع أن يفرح بسبب القلق، ولكن يجب عليه أن يثق في الله، وأنه يدبر الأمور، مشددا على أن كل إنسان له دعوة في الحياة يجب أن يعيش فيها، سواء في العمل أو الحياة الشخصية، وبعض الناس تكون دعوتهم في الحياة أن يساندوا الآخرين ويخدمونهم.

وشدد بطريرك الكرازة المرقسية، على أن حياة الإنسان يجب أن تكون وفق وصايا الإنجيل ويختبر حياة الإنجيل، داعيا إلى الاهتمام بتنفيذ الوصايا في كل يوم، وأيضا يجب على الإنسان أن يسلك في كل حياته برضا لأن الإنسان المتذمر ليست في حياته أي بركات، ويفقد الفرص، لأنه من معالم الحياة المسيحية أن يعيش الإنسان في حالة من الرضا والقبول والطاعة، وأن الله هو من يقود خطواته ومن أجل خيره.

وأضاف البابا تواضروس خلال أنه خلال فترة وباء فيروس كورونا كان الناس متضايقين ويمكثون في المنزل، ولا يدرون ماذا يفعلون، مشيرا إلى أن بعض الناس لا يشعرون بالفرح، مشددا على ضرورة الابتعاد عن الناس المتشائمين، موضحا: «تجنبوا الناس المحبطة المتشائمة اللي بتكسر المجاديف».