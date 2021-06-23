كيف تحرر بلاغا لمباحث الإنترنت.. 3 طرق للتخلص ممن يبتزك

كيف تحرر بلاغا لمباحث الإنترنت، بعدما شهدت الفترة الماضية عدة وقائع لجرائم إلكترونية، لا تفرق في ضحاياها بين الرجال والنساء، إلا أن غالبية الضحايا يكونون من النساء، اللاتي يتعرضن لعمليات سطو على هواتفهن أو أجهزتهن أو حتى حساباتهن على مواقع التواصل الإجتماعي، ولعل أشهر هذه الجرائم ما تعرضت له مهندسة بالإسكندرية، حين اخترق فني كاميرات مراقبة هاتفها المحمول وحصل على صور خاصة بها.

ولحماية نفسك تقدم لك «الوطن» في هذا التقرير، إجابة عن سؤال كيف تحرر بلاغا لمباحث الإنترنت، وفقا لخطوات بسيطة.

كيف تحرر بلاغا لمباحث الإنترنت

- أولى الخطوات هي الاتصال بالخط الساخن المخصص لتلقي البلاغات، وهو رقم 108، ويعمل على مدار 24 ساعة يوميا على مدار الأسبوع،

- الطريقة الثانية تتمثل فى التوجه إلى الإدارة العامة لمباحث الإنترنت بمنطقة العباسية بجوار أكاديمية الشرطة القديمة، على أن تكون حاملا بطاقة الرقم القومي، وما يفيد تضررك من المشكو في حقه، سواء كان طلب أموال نظير عدم نشر صور، أو محادثات تثبت وقوع ضرر لك، ويتم تحرير محضر رسمي يتم فيها الاستماع لأقوال الشاكي، ثم يتم ترك المحادثات أو أي بيانات للمشكو في حقه.

- الطريقة الثالثة هي التوجه إلى وزارة الداخلية بعد أن افتتحت إدارة لتلقي هذه البلاغات في كل مديرية أمن، لمكافحة هذا النوع من الجرائم.

مهندسة الإسكندرية

وتمثل هذه الجريمة، صورة لما تتعرض له السيدات على وجه الخصوص في هذه الجرائم، حين استعانت المجني عليها بفني كاميرات مراقبة لتركيب عدد من الكاميرات في شقتها الفاخرة بالاسكندرية، إلا أن الفني ثبّت أجهزة تنصت داخل الشقة مكنته من استراق السمع لكل ما يدور داخل منزلها، فضلا عن تمكنه من اختراق هاتفها المحمول والحصول على صورها الخاصة، وعندما اكتشفت الواقعة، تقدمت ببلاغ، حيث تم تحديده وأُحيل للمحاكمة الجنائية التي عاقبته وآخر شريك له، بالسجن لمدة 5 سنوات لكل منهما.