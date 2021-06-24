«التضامن» تنظم زيارة لتعريف أبناء دور الأيتام بالكاتدرائية المرقسية

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، زيارة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في إطار سلسلة الزيارات التي تنظمها الوزارة، والتي تضمنت المتحف الجوى للقوات الجوية وبانوراما حرب أكتوبر ومشيخة الأزهر.

وخلال الزيارة التي أشرفت عليها الدكتور اللواء هبة أبو العمايم مستشار الرقابة والتفتيش بوزارة التضامن الاجتماعي، التقى الأطفال والشباب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث تبادل الحديث معهم بشأن الانتماء وحب الوطن والتسامح والوحدة الوطنية، كما أجروا جولة تفقدية داخل الكاتدرائية المرقسية والكنيسة البطرسية.

وقالت الدكتور اللواء هبة أبو العمايم، إنّ الزيارة تأتي في إطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي، بتعزيز التواصل والدمج المجتمعي وغرس قيم الانتماء والمواطنة لدى أبناء مؤسسات الرعاية المختلفة.