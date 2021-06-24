أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال 5 أيام مقبلة: العظمى تصل لـ42

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من غد الجمعة إلى الثلاثاء المقبل، الموافق 30 يونيو.

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة خلال الأيام المقبلة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

الظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ3 أيام المقبلة

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» أبرز الظواهر الجوية المتوقعة، خلال الثلاث أيام المقبلة وفقا لما كشفه خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

الظواهر الجوية المتوقعة يوم الجمعة 25 يونيو

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة يوم السبت 26 يونيو

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة يوم الأحد 27 يونيو

شاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية الموقعة يوم الاثنين 28 يونيو

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة يوم الثلاثاء 29 يونيو

نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 25 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 26 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.