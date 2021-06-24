بعد وفاة المخرج أحمد المهدي.. نجوم الفن: ربنا هيعوضك كتير

تصدر اسم الراحل المخرج أحمد المهدي محركات البحث على «جوجل»، والذى توفى بعد صراع مع المرض، أمس، حيث تفاعل عدد من الفنانين مع خبر وفاته، باعتباره أحد أهم المخرجين فى الوسط الفنى، وقدموا لأهله واجب العزاء داعيين الله عز وجل أن يدخله فسيح جناته.

بداية دخول المخرج أحمد المهدي الوسط الفني

دخل الراحل المخرج أحمد المهدى، الوسط الفني منذ الصغر، ودرس الإخراج وتخصص به، وهذا ساعده على بدء حياته المهنية كمخرج لعدد من الأعمال والأغاني المصورة، في عام 1997، ويعتبر فيلم «بحر النجوم» من أوائل الأعمال التي تولى مسئولية إخراجها.

أهم أعمال المخرج أحمد المهدي

تميز المخرج أحمد المهدي فى تقديم الفوازير، حيث قدم مع الفنان محمد هنيدي فوازير «مسلسليكو» والتى شارك فيها أيضا عدد كبير من النجوم بجانب هنيدي، منهم هالة فاخر وسليمان عيد وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، كما قدم عددًا من المسلسلات منها عروس البحر والذي تم تقديمه عام 2012 والجراح الذي قدم عام 2006، كما قدم عددًا كبيرًا من الأغاني المصورة، تعاون فيها مع كبار المطربين فى مصر والعالم العربى ومنهم أنغام وشيرين عبد الوهاب ووائل كفوري وحسين الجسمي وذكرى وأمل حجازي.

كلمات مؤثرة من نجوم الفن للمخرج أحمد المهدي

وقدم عدد من الفنانين كلمات التعازي لأهل المخرج أحمد المهدي، حيث قال كريم محمود عبدالعزيز: «مش لاقي كلام، الله يرحمك يا مُبهج، ربنا هيعوضك كتير، أحلى مُخرج وأحلى بني آدم أحمد المهدي، يا ريت تدعوا له بالرحمة».

«رحلت ولم تترك لنا الوقت كي نودعك، رحلت وأنت في عز العطاء، كم كنت سعيدا بالتعامل مع إنسان محترم ولطيف ومحترف مثلك، الله يرحمك ويكون مثواك الجنة صديقي، وإنا لله وإنا إليه راجعون»، بهذه الكلمات تحدث عنه الفنان صابر الرباعي متمنين أن يرحمه الله عز وجل.

ونعت الفنانة أنغام المخرج الراحل بكلمات مؤثرة قائلة: «أقول إيه أنعي حته من عمري حبيبي وأخويا وصديقي وصاحب أهم نجاحاتي وأحلى أيامي وكليبات عملت نقلة كبيرة في حياتي ورفعت المستوى الفني للأغنية المصورة في مصر والوطن العربي المخرج أحمد المهدي في جنة الخلد يا حبيبي، إلى اللقاء ربنا يرحمك ويعوضك عنده كل الخير يا أكرم الرجال».