حظك اليوم الجمعة 25-6-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يميل مولود برج الثور للدقة في تنفيذ أعماله، ويتقن المهمات التي يكلف بها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدعمك اليوم ويمدك باليقظة وتتيسر أمامك وسائل التقدم والتطور.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في وضع داعم والوقت مناسب لتقوية الروابط والعلاقات مع الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.