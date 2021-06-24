النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الجزائرية 2021.. استقالة الحكومة

أعلن المجلس الدستوري الجزائرى، أمس، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الجزائرية 2021، حيث فاز بالمركز الأول حزب جبهة التحرير الوطني بعد حصوله على 98 مقعدا، تلاه مجموعة القوائم المستقلة بـ84 مقعدا ثم حزب حركة مجتمع السلم «حمس» وهو الذراع السياسي للإخوان المسلمين في الجزائر بـ65 مقعدا، في المركز الثالث، تلاه في المركز الرابع حزب التجمع الوطني الديمقراطي بـ58 مقعدا، ثم حزب جبهة المستقبل بـ48 مقعدا ثم حركة البناء الوطني بـ39 مقعدا.

وحصل حزب صوت الشعب على 3 مقاعد، ثم كل من أحزاب جبهة العدالة والتنمية والحرية والعدالة، والفجر الجديد والحكم الراشد على مقعدين لكل منهما، ثم أحزاب جبهة الجزائر الجديدة والكرامة والجبهة الوطنية الجزائرية وجيل جديد على مقعد واحد لكل منهم.

استقالة الحكومة بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الجزائرية 2021

وبعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الجزائرية 2021، قدم عبد العزيز جراد الوزير الأول الجزائري «رئيس الوزراء» استقالة حكومته إلى الرئيس عبد المجيد تبون، الذي قبلها وكلف الحكومة بتسيير الأعمال لحين تعيين حكومة جديدة.

وقال جراد، خلال تقديمه استقالته إلى تبون: «يشرفني عملا بأحكام المادة 113 من الدستور أن أقدم إليكم استقالتي من منصبي كوزير أول واستقالة أعضاء الحكومة وأود أن اغتنم هذه المناسبة لأتقدم إليكم أصالة عن نفسي وباسم أعضاء الحكومة عن بالغ الامتنان وجزيل الشكر للثقة التي وضعتموها في كل واحد منا».

وأضاف: «كما لا يفوتني أن أؤكد لكم تمام مساندتنا ودعمنا الكامل للمسعى الذي تقومون به من أجل تنفيذ برنامجكم الطموح الواعد في بناء الجزائر الجديدة».

من جانبه، أعلن الرئيس تبون قبول استقالة الحكومة وكلفها بتسيير الأعمال حتى تعيين حكومة جديدة.

ووجه الرئيس تبون الشكر للحكومة التي وصفها بأنها عملت في ظروف صعبة أولها جائحة وباء كورونا.

وتأتي تلك الخطوة عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 يونيو الجاري، وفقا لأحكام الدستور.

ومن جانبه، أشاد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بإتمام الانتخابات البرلمانية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مهنئاً قيادة وحكومة وشعب الجزائر، بمناسبة هذا الاستحقاق السياسي الهام.

وقال رئيس البرلمان العربي، إن إتمام هذه الانتخابات يمثل مرحلة مهمة في مسيرة التطور الديمقراطي وتعزيز المشاركة السياسية في جمهورية الجزائر، ويمثل خطوة ضرورية إلى الأمام.