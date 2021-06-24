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رسميا.. 480 طالبا حصلوا على الدرجة النهائية في الإعداداية بأسوان

كتب:

عبد الله مشالي
03:35 م | الخميس 24 يونيو 2021
امتحان الشهادة الإعدادية بأسوان

امتحان الشهادة الإعدادية بأسوان

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إجراء اختبارات للطلاب والطالبات، الراغبين في دخول سباق الأوائل من إجمالى 424 طالبا حصلوا على الدرجة النهائية في الشهادة الإعدادية لتحفيز وتشجيع الطلاب المتميزين، وإعداد قائمة الشرف لتكريم الأوئل من الحاصلين على الدرجات النهائية بنتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2020/2021.

وأضاف في تصريح صحفي، اليوم، أن الاختبارات تشمل 6 أسئلة للمواد الدراسية التي تم الإمتحانات فيها بعد تقديم الطالب أو الطالبة رغبته في الإختبار بالمدرسة التي يتبعها على أن يُحدد يوم الاختبار ليكون يوم الأحد الموافق 4 يوليو المقبل.

ولفت المحافظ  إلى أنه تم وضع منظومة مشددة لاختبارات الأوائل حتى يحصل كل طالب على حقه كاملاً حيث تم إعداد لجان مكونة من رؤساء لجان ومراقبين من خارج المركز أو المدينة التي ستكون بها اللجنة، كما سيتم إعداد كنترول بإشراف من المحافظة، وشدد محافظ أسوان على تواجد جميع قيادات المحافظة بكافة اللجان المحددة .

تحديد اختبارات أوائل الإعدادية

واوضح بأن لجان اختبارات الأوئل تم تحديدها وهى لجنة إدارة أسوان التعليمية بمدرسة الفصول الإعدادية الملحقة، التجريبية، مخصصة لاختبار 99 طالبا وطالبة، وأيضاً لجان إدارت دراو و كوم أمبو ونصر النوبة التعليمية بمدرسة مجمع محمد محمود القهمورى للغات بكوم أمبو والمخصصة لإختبار 56 طالب وطالبة، بجانب لجنة إدارة إدفو التعليمية بمدرسة إدفو الإعدادية الحديثة والمخصصة لإختبار 269 طالب وطالبة.

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