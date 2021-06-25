حظك اليوم الجمعة 25-6-2021 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء يتسم بالكرم والمرح لكن شخصيته مترددة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك على التخطيط لمستقبلك ويتوجه ذهنك اليوم لتنمية كل شيء له علاقة بالمال والمدخرات أو الأملاك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

عطارد في برجك يمنحك طاقة ويقظة وحضورا أخاذا وتتمتع بسحر لا يُضاهى.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة فاتن حمامة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مايو.