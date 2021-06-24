محافظ أسوان: تسمية عمارات الإسكان المتميز بـ«كمباوند اللوتس»

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الخميس، إطلاق اسم «كمباوند اللوتس» على مشروع سكني ضخم، وذلك في خطوة جادة لإنهاء معاناة 2118 أسرة، انتظرت لمدة 12 عاماً، لتسلم وحداتها السكنية بمشروع عمارات الإسكان المتميز، في منطقة حي «العقاد» بمدينة أسوان.

وجرى حتى اليوم، تسليم 644 وحدة سكنية في التجمعين الأول والثاني، ما بين التشطيب الكامل والنصف تشطيب، فيما تم تجهيز 552 وحدة سكنية للتسليم، بعد قيام إحدى شركات المقاولات بتلافي كافة الملاحظات واستكمال النواقص داخل الشقق، وهو الذي يتوازى مع قيام شركة «المحمودية»، بالتنسيق مع اتحاد ملاك هذه الوحدات، لاستكمال أعمال التشطيب والمصاعد الكهربائية ومداخل الرخام وغيرها.

جولة ميدانية لمحافظ أسوان لتفقد «كمباوند اللوتس»

جاء ذلك أثناء قيام اللواء أشرف عطية بجولة تفقدية داخل التجمعين الأول والثاني في «كمباوند اللوتس»، في حي «العقاد» بمدينة أسوان، يرافقه الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، وعدد من مسئولي الجهات التنفيذية بالمحافظة.

المحافظ يوجه لاختيار مواقع الخدمات

ووجه اللواء أشرف عطية باختيار مواقع لمجمع الخدمات في مكان متميز، بعيداً عن العمارات السكنية، حتى لا تسبب أي ضوضاء أو مضايقات للسكان، حيث ستضم مسجداً على مساحة 2000 متر مربع، ومركز تجاري «هايبر ماركت»، وغيرها من الخدمات الأخرى، لافتاً إلى أنه تم إنهاء توصيل المرافق إلى عمارات التجمع الأول بالكامل، من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وغاز طبيعي واتصالات، ويتبقى توصيل الغاز الطبيعي بالتجمع الثاني، بعد إمداد الشركة بخرائط مساحية للمنطقة.

وأضاف المحافظ "تم أيضاً الاتفاق مع الهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على البدء في تنفيذ الحل الدائم لتوفير مياه الشرب لعمارات «اللوتس»، بإنشاء خزان علوي في موقع مناسب، مع ربطه بالشبكات المتصلة بمحطة مياه «جبل شيشة»".

رفع تراكمات مخلفات البناء

وشدد أشرف عطية على رفع التراكمات ومخلفات البناء، تمهيداً لتنفيذ «اللاند سكيب» وحدائق عامة وأماكن ترفيهية متميزة، وهو الذي يتوازى مع البدء في تنفيذ طريق يربط بين التجمعين الأول والثاني، وأيضاً طريق «السادات» البديل، بين «الشلال» و«المحمودية»، حيث يجري وضع طبقة الأساس، يعقبها الرصف بطول 400 متر، وبعرض 16 متراً.

ووجه المحافظ باستكمال أعمال التكسية والسلالم، للربط بين مواقع العمارات ذات المناسيب المختلفة، بالإضافة إلى التنسيق مع شركة كهرباء مصر العليا للنقل، لتحويل خطوط الضغط العالي للكهرباء إلى بلدورات لحماية المواطنين، ولخلق مساحات إضافية تساهم في إنشاء خدمات أخرى تصب في صالح الحاجزين.