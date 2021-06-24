اختبارات محايدة للمتقدمين لمدارس التمريض بأسوان بحد أدنى 277

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى الصحة بإجراء اختبارات للقدرات الشخصية والمهنية واللغوية لطلاب الشهادة الإعدادية المتقدمين لمدرسة التمريض من الحاصلين على الحد الأدنى للتقديم وهو 277 درجة في امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 / 2021 حيث ستشمل الأختبارات السمات الشخصية والتناسق البدني والنفسي مع اختبارات في الأملاء واللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى المعلومات العامة، وذلك لإعداد الكوادر البشرية من أطقم التمريض للتعامل مع التحديات الحالية.

ولفت إلى أن لجان الاختبارات للفرز والتقييم ستكون محايدة ومن خارج الجهات التنفيذية حيث سيتم الإستعانة بمتخصصين من جامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لتحقيق العدالة والشفافية الكاملة في الإختيارات لهذه المهنة السامية.

التقديم لمدارس التمريض

ومن جانبه، أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان سيكون التقديم بمدارس التمريض على مستوى المحافظة للعام الدراسى 2021/2022 بإدارة التدريب والمدارس الملحقة بمدرسة التمريض بنين بمنطقة النفق بمدينة أسوان، مشيراً إلى أن التقديم سيبدأ في الفترة من 1 إلى 31 يوليو المقبل على مدار شهر بالكامل، فيما ستكون التخلفات في الفترة من 1 إلى 5 أغسطس القادم.

وأعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجراء اختبارات محايدة للطلاب والطالبات الراغبين في دخول سباق الأوائل من إجمالى 424 حصلوا على الدرجة النهائية 280 درجة، لتحفيز وتشجيع الطلاب المتميزين حيث ستشمل الاختبارات 6 أسئلة للمواد الدراسية التي تم الامتحان فيها بعد تقديم الطالب أو الطالبة رغبته في الاختبار بالمدرسة التي يتبعها ليكون الاختبار يوم الأحد الموافق 4 يوليو المقبل.

ولفت المحافظ إلى أنه تم وضع منظومة مشددة لاختبارات الأوائل حتى يحصل كل طالب على حقه كاملاً حيث تم إعداد لجان محكمة ستكون مكونة من رؤساء لجان ومراقبين من خارج المركز أو المدينة التي ستكون بها اللجنة، كما سيتم إعداد كنترول بإشراف من المحافظة، وشدد محافظ أسوان بأنه سيتم تواجد جميع قيادات المحافظة بكافة اللجان المحددة .