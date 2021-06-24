إخلاء مستشفيي حميات «أشمون وشنتنا الحجر» بالمنوفية من المرضى لتطويرها

أكدت مصادر مسؤولة بصحة المنوفية، إخلاء مستشفي حميات أشمون، ومستشفى حميات شنتنا الحجر في بركة السبع، من جميع المرضي، لتطوير المستشفيين وفق توجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير مستشفيات الصدر والحميات علي مستوي الجمهورية.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الهدف من تطوير مستشفيات الحميات والصدر، ياتي استعدادا لأي طوارئ في ظل انتشار الفيروسات، والذي يجعل من مستشفيات الحميات والصدر، الدرع الأول لمواجهة كافة الأوبئة والأمراض، لأن هذا المجال مجال تخصصها في الأساس.

وأوضحت المصادر، أنه تم نقل الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين في محيط المستشفتين، إلى أقرب مستشفيات قريبة من المرضي، تخفيفا عليهم، مؤكدا أن العمل يتم علي قدم وساق لتطوير جميع مستشفيات الحميات والصدر علي مستوي المحافظة.

وتابع، انتهينا من تكوير مستشفي حميات منوف خلال الفترة الماضية، وتتوالى تنفيذ تطوير باقي المستشفيات في محافظة المنوفية في القريب العاجل، مشددا علي أن التطوير يأتي في إطار خطة الدولة لدعم القطاع الطبي ليس في محافظة المنوفية وحدها، وإنما تطوير مستشفيات الصدر والحميات علي مستوي جميع المحافظات.

علي صعيد مختلف، أكدت مصادر مسؤولة بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مراكز ومدن المحافظة، مؤكدة أن المصابين في مستشفيات العزل انخفضت بشكل ملحوظ الفترة الماضية، ما يدل علي انتهاء الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد .

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مستشفيات العزل لازالت تستقبل مصابي فيروس كورونا ولكن بأعداد قليلة، مؤكدا أن المحافظة شهدت استقرارا في أعداد الإصابات خلال الأسبوعين الماضيين ثم بدأت الأعداد في الانخفاض تدريجيا.