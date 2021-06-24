مصدر: منع 12 طالبا من دخول امتحان الدبلوم ببني سويف لتأخرهم 45 دقيقة

منع رئيس لجنة المنتزه الابتدائية في مدينة بني سويف، مقر لجنة امتحان الصف الثالث الثانوي الزراعي، 12 طالبًا من دخول المدرسة، وذلك لتأخرهم عن موعد دخول اللجنة 45 دقيقة.

وقال مصدر مسؤول داخل مديرية التربية والتعليم في بني سويف، إن 12 طالبًا بالصف الثالث الثانوي الزراعي، تأخروا عن دخول مقر لجنة امتحانات مدرسة المنتزه بمدينة بني سويف للدبلوم الزراعي، حوالي 45 دقيقة، ما اضطر رئيس اللجنة إلى منعهم من الدخول، وفقًا للقانون والتعليمات.

وكشف المصدر عن السماح بدخول الطلاب في حال تأخرهم لمدة ربع ساعة في الظروف القهرية وفق القانون، إلا أن تأخر الطلاب الـ12 زاد عن 45 دقيقة، وحُرر محضر بالتأخر وأُخطرت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم ووزارة التربية والتعليم.

وانطلقت امتحانات الدبلومات الفنية السبت الماضي 19 يونيو الجاري، وتنتهي الأول من يوليو المقبل، حيث يؤدي 28 ألف و203 طلاب وطالبات الامتحانات في 125 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية السبع، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وجه وكيلة الوزارة بالتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات التعليمية بتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان فى هدوء ودون حدوث أى ‏تجاوزات، والتشديد على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية في مجابهة تداعيات عدوى كورونا، مع ضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء فترة عقد الامتحانات، وكذا استراحات رؤساء اللجان والمراقبين، لاسيما وأنه توجد 124 استراحة تستقبل 250 رئيس لجنة ومراقب أول من خارج المحافظة.