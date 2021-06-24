المراجعة النهائية لمادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة

يستعد طلاب الثانوية العامة، لأداء الامتحانات يوم 10 يوليو للشعبة العلمية، و11 يوليو للأدبية، وسط استعدادات من الطلبة بالمراجعات، واستعدادات من وزارة التعليم بتأمين الطلاب، والانتهاء من الامتحانات على أكمل وجه.

واستمرارا للخدمات التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض المراجعة النهائية لمادة الفيزياء، التي لن يخرج عنها الامتحان، وجاءت أبرز المعلومات التي قدمها معلم أول فيزياء أحمد القناوي على النحو التالي:

المراجعة النهائية للفيزياء لطلاب الثانوية العامة

الشكل البياني المقابل، يوضح العلاقة بين المقاومة الكهربية ومقلوب مساحة المقطع لثلاث مجموعات من الأسلاك، متساوية الطول والعرض ومصنوعة من مواد مختلفة:

أولا: أي المواد لها تفصيلة كهربايئة أكثر «C - D- F».

ثانيا: إذا وصلت ثلاثة أسلاك من هذه المعادن، نفس مساحة المقطع على التوالي في دائرة كهربائية، فيأهما يكون فرق الجهد بين طرفيه أكبر قيمة «C- D- F».

وزارة التربية والتعليم تحدد موعد امتحانات الثانوية العامة

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة، ستعقد يوم 10 يوليو المقبل، لطلاب الشعبة العلمية، و11 يوليو لطلاب الشعبة الأدبية، إلكتروني وورقي، عبر التابلت والبابل شيت، للطلاب النظاميين، وورقيًا فقط للطلاب الراسبين والمنازل، والمحبوسين على ذمة قضايا، في إطار تنفيذ العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

وقال وزيرالتربية والتعليم طارق شوقي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021، وضع بعناية ودراسة شاملة، وتم تجهيز اللجان الامتحانية التي سيتم عقد الامتحانات بها بطرق احترافية مع الالتزام بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا.وللحفاظ على صحة الطلاب.